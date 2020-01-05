美方空襲伊朗　王毅致電俄法伊外長：勢將產生「嚴重後果」

▲大陸外交部長王毅。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

美方於美東時間2日，空襲轟殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），為此大陸外交部長王毅4日致電俄羅斯、法國和伊朗外長。王毅表示，中方高度關注美伊矛盾的激化，伊核問題全面協議是多邊外交重要成果，凝聚著各方心血，敦促美方不要濫用武力。

根據大陸外交部網站，王毅對俄國外交部長拉夫羅夫（Серге́й Ви́кторович Лавро́в）表示，中方反對在國際關係中濫用武力，軍事冒險行為不可接受。中方主張各方應切實遵守聯合國憲章宗旨以及國際關係基本準則，伊拉克的主權獨立和領土完整應當得到尊重，中東海灣地區的和平穩定應當得到維護。拉夫羅夫表示，俄中立場完全一致。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）對王毅表示，法方反對在國際關係中使用武力，認為伊拉克的領土主權應得到尊重。王毅則指出，中法立場相近，單邊動武解決不了問題，中法都是聯合國安理會常任理事國，在維護世界和平穩定方面肩負重要責任。

伊朗外交部長扎里夫（محمدجواد ظریف خونساری‎）強烈譴責美方的粗暴行徑，表示美方所為勢將產生嚴重後果。伊朗已就此向聯合國秘書長致函，希望中方能為防止地區緊張局勢升級發揮重要作用。

▲美軍全球快速反應部隊主力─第82空降師的先遣部隊第一旅戰鬥團（1st Brigade Combat Team），已經前往中東地區部署。（圖／達志影像／美聯社）

王毅表示，美方的軍事冒險行為，違背了國際關係基本準則，將加劇地區局勢的緊張動蕩。中方反對在國際關係中使用武力，軍事手段沒有出路，極限施壓更行不通。中方敦促美方不要濫用武力，通過對話尋求問題的解決。中方將秉持客觀公正立場，為維護中東海灣地區和平安全發揮建設性作用。