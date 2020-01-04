自爆「被暗殺了5次」！　超狂女候選人選舉公報　驚呆網友

圖文／CTWANT

2020大選倒數8天，高雄市立委台灣獨立黨候選人柳淑芳，曾多次「脫衣」表達訴求，震驚輿論，近日刊登在選舉公報的內容更被網民稱太狂！眼尖的網友發現，柳淑芳除了在經歷寫上「國中英文不及格」，還自稱是「女版馬英九」，政見欄更自爆自己「被暗殺了5次」，讓網友直呼「不可思議」。

柳淑芳2018年底參選高雄市議員，在進行候選人號次抽籤時，身上僅披著「反共護台」的布條，還說「裡面都沒穿」，抽完號碼就把布條拉掉意外「露點」，嚇壞現場工作人員。她這次參選高雄市立委，12月18日參與號次抽籤時，又以競選旗幟當作裙裝，不斷強調「我裡面有穿！」再次引發關注。

眼尖網友發現柳淑芳選舉公報內容超狂，引發熱議。（圖／翻攝自臉書）

除了多次以「脫衣」表達訴求，柳淑芳這次在選舉公報上的政見也被網友發現超狂的，她在經歷欄裡列舉「高一國文背誦第一名」，「中山大學公務員英文進修班會話一百分」，還居然標註自己「左營國中英文不及格」，甚至自封「女版馬英九，全國第一人」。

柳淑芳的政見欄則是更讓人意外，像是「我被暗殺了五次。成立發展協會，頸椎被人妻K歪了」。柳淑芳在文末還寫下，「能守護台灣、為台灣而戰，是我這輩子除了讀書、唱歌、跳舞、美食，還有一個人發呆之外，一輩子最浪漫、最光榮的事」。

這超狂的內容，引發網友熱議，在地選民就稱她是「高雄左楠名人」，也有許多人笑稱柳淑芳「根本把選舉公報當個版」、還有人鬧說「這是不是藥在走？」、「這批很純」。更有網友認為，柳淑芳是嫌選情無聊嗎？每天只看到韓國瑜和蔡英文，不然就是郭台銘和柯文哲，乾脆自己出來搏版面，爭取曝光率。

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