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率全國之先成立自主檢測實驗室　消防搶救裝備更可靠救災更安全

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▲台南市消防局率全國之先成立自主檢測實驗室，讓消防搶救裝備更可靠救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局率全國之先成立自主檢測實驗室，讓消防搶救裝備更可靠救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局把救災安全視為首要之重，從2020年起連續3年編列預算採購第2套PBI消防衣及建立「消防衣除污、清洗、風乾SOP機制」外，26日特別成立「救災裝備檢測實驗室」，期能透過精密檢測儀器進行消防搶救器材的細部檢查，確保救災器材可靠與安全。

台南市長黃偉哲參加消防局實驗室揭牌記者會，也同時再次宣示保護消防員及維護大台南公共安全之決心。

▲台南市消防局率全國之先成立自主檢測實驗室，讓消防搶救裝備更可靠救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，「工欲善其事，必先利其器」任何救災器材的使用有其期限及耗損，面對平時的訓練、災害時之搶救及經年累月的弱化，裝備器材的損耗有時難以目視看出，必須透過精密的儀器檢測看不到的弱點，才能大大提升裝備器材的可靠度。目前的實驗室檢驗項目有A級防護衣氣密測試、空氣呼吸器面罩氣密性、背架中高壓軟管耐壓程度、壓力錶殘壓警報正常等，未來消防局將擴展實驗室功能到更廣泛、更專業。

▲台南市消防局率全國之先成立自主檢測實驗室，讓消防搶救裝備更可靠救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

實驗室的成立除了採購儀器外，人員的訓練亦相當重要，消防局於11月起陸續辦理3梯次計70名專業人員訓練並積極取得國外機構認證，以達到「初步手動保養，儀器深度檢查」的目的。

▲台南市消防局率全國之先成立自主檢測實驗室，讓消防搶救裝備更可靠救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，市府非常重視消防人員的救災安全，2020年編列採購第2套消防衣，讓台南市消防員有第2套消防衣可供替換，並建立消防衣除污清洗機制，確保消防衣良好功能，也成立實驗室落實器材檢驗機制，讓不敷使用的消防器材能即早發現，進行汰換或維修，如此，更能強化保障消防員的安全。

▲台南市消防局率全國之先成立自主檢測實驗室，讓消防搶救裝備更可靠救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，黃偉哲市長一直以來致力提昇消防人員的裝備與福利，在市長的支持下，採購更好的消防裝備器材、建立保護消防人員的消防衣除污清洗機制，藉由器材實驗室進行搶救器材裝備的確認與維護，優化了本市消防人員裝備器材的可靠及安全性。

▲台南市消防局率全國之先成立自主檢測實驗室，讓消防搶救裝備更可靠救災更安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李明峯說，這次亮點有三：1、全國首創裝備器材保養手冊。2、全國首創各分隊培訓保養種子教官。
3、全國首創成立檢測實驗室。以往消防機關都只能委託外面廠商對眾多裝備器材進行定期檢驗，且檢驗時間費時不便，造成消防人員使用裝備器材上的空窗期，面對緊急救災真是緩不濟急，今日成立實驗室可以改善這個問題，也大大提昇消防人員的救災安全，未來將持續精進消防人員火災搶救與人命救助能力，強化各項救災裝備器材，確保市民生命財產安全。

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