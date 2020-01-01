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恐怖笑氣殺手！開趴助興死神環伺　桃園1年查105起至少3人慘亡

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▲「笑氣」吸引許多年輕人開趴助興，吸食過量造成猝死或意外事件。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲「笑氣」吸引許多年輕人開趴助興，吸食過量造成猝死或意外事件。（圖／記者楊淑媛翻攝

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市刑大1日指出，由於「笑氣」價格便宜，吸引許多年輕人開趴助興，殊不知，吸食過量造成猝死或意外事件，近年來頻傳，警方於2019年查緝施用笑氣105案件、185人移送偵辦，發生至少3人以上猝死憾事，籲請年輕朋友要珍惜健康，遠離如同毒品般危害健康的笑氣！

▲「笑氣」吸引許多年輕人開趴助興，吸食過量造成猝死或意外事件。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園警方去年查緝施用笑氣105案件、185人移送偵辦，發生至少3人以上猝死憾事。（圖／記者楊淑媛翻攝）

林口長庚醫院表示，醫學上使用笑氣有降低焦慮、止痛效果，臨床會搭配氧氣使用，才不會缺氧窒息，但如果濫用笑氣，未搭配氧氣使用，血中氧氣濃度偏低，若加上喝酒或混合毒品使用，容易導致缺氧窒息、多重器官衰竭死亡，且長期使用笑氣亦造成身體維他命B12缺乏、神經病變副作用。

▲「笑氣」吸引許多年輕人開趴助興，吸食過量造成猝死或意外事件。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲桃園警方籲民眾，遠離如同毒品般危害健康的笑氣！（圖／記者楊淑媛翻攝）

桃園市刑大表示，笑氣為氧化亞氮，分醫學、工業用笑氣，醫學用麻醉有管制、工業用笑氣沒有管制、沒有罰責，笑氣無色、甜味，吸入後興奮、想笑，加上一個6、7公斤鋼瓶售價約2千元，鋼瓶退還折500元，較毒品便宜，常被年輕人開趴使用助興，往往混合毒品咖啡包使用造成休克窒息猝死。

根據警方查緝，最近一名少女與男友在桃園一家汽車賓館，混合使用笑氣、毒品咖啡包，少女太過興奮休克猝死；43歲張姓女子吸食笑氣後發生車禍碰撞事故，警方只能依社維法罰錢；另名25歲邱姓男子吸食笑氣，並幫忙運送12支笑氣鋼瓶到桃園一家賓館遭警方臨檢，邱男交保3個月後身亡。

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