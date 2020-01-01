2019年最後一天　吉林天空驚現「3個太陽」奇景持續20分鐘

▲吉林扶餘市於2019年12月31日出現像是3個「太陽」的「幻日」現象。（圖／翻攝自《新京報》）

記者馬叔安／綜合報導

吉林扶餘市的天空在去年12月31日出現「3個太陽」的奇景，持續了約20分鐘，和當地遍地白雪的景色融為一體，被民眾拍了下來。中國天氣網首席分析師胡嘯介紹，這是一種罕見的大氣光學現象，是冰晶折射形成，要求具備低溫、冰晶豐富等條件。

《新京報》公佈的影片中可以看到，當天早晨的天空中出現3個亮光點，彷彿是3個太陽懸於天際，其中位於中間的光點比較明顯，當時地面上白雪靄靄，這樣的景象持續了大約20分鐘。

胡嘯介紹，這是一種叫幻日（Sun dogs）的自然現象，另外兩個「太陽」是空氣中的冰晶折射而成，這類現象比較少見，對氣象條件要求嚴格，首先需要低溫，要在零下20℃以下；其次，出現的時間多是在日出之後到上午的時間段；此外，空氣中還要有比較豐富的冰晶。

胡嘯指出，當天早上8點左右扶餘市的氣溫大約在-28度，天空比較通透，一次降雪過程剛結束，具備出現「幻日」的氣象條件。

幻日通常在日出或日落期間出現，因當時太陽仰角低，接近地平線，在大陸內蒙古自治區的赤峰市一帶和河北省承德市一帶在2013年出現幻日現象，可以同時看到5個「太陽」。此外，新疆霍爾果斯市在2019年也曾出現幻日現象，可以同時看到3個「太陽」。

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