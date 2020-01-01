　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

2019年最後一天　吉林天空驚現「3個太陽」奇景持續20分鐘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲吉林扶餘市於2019年12月31日出現像是3個「太陽」的「幻日」現象。（圖／翻攝自《新京報》） 

▲吉林扶餘市於2019年12月31日出現像是3個「太陽」的「幻日」現象。（圖／翻攝自《新京報》）

記者馬叔安／綜合報導

吉林扶餘市的天空在去年12月31日出現「3個太陽」的奇景，持續了約20分鐘，和當地遍地白雪的景色融為一體，被民眾拍了下來。中國天氣網首席分析師胡嘯介紹，這是一種罕見的大氣光學現象，是冰晶折射形成，要求具備低溫、冰晶豐富等條件。

《新京報》公佈的影片中可以看到，當天早晨的天空中出現3個亮光點，彷彿是3個太陽懸於天際，其中位於中間的光點比較明顯，當時地面上白雪靄靄，這樣的景象持續了大約20分鐘。

胡嘯介紹，這是一種叫幻日（Sun dogs）的自然現象，另外兩個「太陽」是空氣中的冰晶折射而成，這類現象比較少見，對氣象條件要求嚴格，首先需要低溫，要在零下20℃以下；其次，出現的時間多是在日出之後到上午的時間段；此外，空氣中還要有比較豐富的冰晶。

胡嘯指出，當天早上8點左右扶餘市的氣溫大約在-28度，天空比較通透，一次降雪過程剛結束，具備出現「幻日」的氣象條件。

幻日通常在日出或日落期間出現，因當時太陽仰角低，接近地平線，在大陸內蒙古自治區的赤峰市一帶和河北省承德市一帶在2013年出現幻日現象，可以同時看到5個「太陽」。此外，新疆霍爾果斯市在2019年也曾出現幻日現象，可以同時看到3個「太陽」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
人夫賀軍翔深夜廝磨長髮妹！經紀公司首回應「2人關係」
元旦繼續冷！「北中南東」今晚最低溫出爐
醉妹沙灘脫男友褲「搖柱起手勢」嚇壞家長　激吻達陣瞬間慘遭上銬
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

外科醫腹痛「打止痛針」堅持做手術　術後被同事推上開刀台

從沒見過下雪！8歲男童家中「踩椅子趴窗台」興奮看雪…下秒20樓墜下慘死

2019年最後一天　吉林天空驚現「3個太陽」奇景持續20分鐘

華聞快遞／大陸2019年電影總票房642.66億元人民幣　觀影人次破7億

香港11月旅客比去年砍55.9%　刷2003年SARS後單月最大跌幅

人行宣布2020年首次全面降準　釋超3.4兆資金支持實體經濟

18國40政要籲林鄭制止警暴　港府2300字回應：警方執法克制

民陣「2020首場遊行」提早起步！1點就塞滿半個維園草坪　多人揮舞美國國旗

反滲透法「回到戒嚴」？陸委會：台灣是法治國家「行政機關只能函送」

女大生含怨亡…悲吐自殺宣言：別折磨我爸媽！關鍵訊息曝「男友逼死自己」

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

郭彥均遭爆「欺負新人」！　爆氣反擊「她就是沒做功課」

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

安心亞台中跨年「胸前拉鍊」險彈開！　「16分鐘不斷電」電音趴non stop

外科醫腹痛「打止痛針」堅持做手術　術後被同事推上開刀台

從沒見過下雪！8歲男童家中「踩椅子趴窗台」興奮看雪…下秒20樓墜下慘死

2019年最後一天　吉林天空驚現「3個太陽」奇景持續20分鐘

華聞快遞／大陸2019年電影總票房642.66億元人民幣　觀影人次破7億

香港11月旅客比去年砍55.9%　刷2003年SARS後單月最大跌幅

人行宣布2020年首次全面降準　釋超3.4兆資金支持實體經濟

18國40政要籲林鄭制止警暴　港府2300字回應：警方執法克制

民陣「2020首場遊行」提早起步！1點就塞滿半個維園草坪　多人揮舞美國國旗

反滲透法「回到戒嚴」？陸委會：台灣是法治國家「行政機關只能函送」

女大生含怨亡…悲吐自殺宣言：別折磨我爸媽！關鍵訊息曝「男友逼死自己」

閻奕格跨年飆唱《你啊你啊》...勤學拳擊夢想當「女打仔」！

結婚七年不急拼第二胎　朱海君打96分肯定老公NONO

英國男泰國跨年　倒數完「當街點煙火筒」五官直接炸爛…噴路路邊成忌日！

高雄最早首輪戲院「三多影城」1月底將熄燈！網友：我要哭了～

直播主之亂後…連千毅想回家過年「很拚」　小弟卸責、老闆切割看盡冷暖　

好好先生性格大變！他失眠口渴又脹氣...中醫2招降伏爆跳男

元旦起8縣市百貨「內用禁供免洗餐具」　 首日稽查新北開出2罰單

中日會長盃／先發表現好　新明潘詳淯獲前樂天教練讚賞

尤文圖斯希望延長C羅合約至2023年　屆時已38歲　　

摩鐵激戰被抓包…人夫贈妻房產變「證人」　絕情拋小三淪被告　

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

大陸熱門新聞

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

搭相親對象的車！正妹慘遭截肢

女大生含怨亡…關鍵訊息曝「男友逼死自己」

日本遊遇「暗黑AV女優」幫點餐

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

倒數後叫口號　彌敦道今年第一發催淚彈

窗戶掛上SOS氣球！鄰居一看報警　結局傻眼了

動物園「老虎和狗關一起」：一起長大，沒事

外送員緊抱車禍痛哭童　4客催單負評

酒駕男硬載相親正妹出車禍　嫁我才付醫藥費

武漢不明肺炎爆發市場突「休市整治」

海豹頭被排水吸住　血染水池亡

反滲透法為何拚選前過？學者舉三原因

國中操場埋屍案　真相遲到16年

更多熱門

相關新聞

女方反對結婚！　男當街砍死21歲女友、媽媽

女方反對結婚！　男當街砍死21歲女友、媽媽

愛不到就要你命！大陸吉林長春一名男子因為感情糾紛，27日晚間拿菜刀在女友家外埋伏，當街把21歲女友、女友媽媽砍成重傷，之後雖然送到醫院急救，但仍搶救無效死亡。目前警方已抓獲嫌疑犯。

深山小屯變超夯雪鄉　老農民成老闆

深山小屯變超夯雪鄉　老農民成老闆

15歲男孩帶12歲女友「私奔」：她在家滑手機就好

15歲男孩帶12歲女友「私奔」：她在家滑手機就好

捲入製麵機雙腿狂蹬　女員工被絞死

捲入製麵機雙腿狂蹬　女員工被絞死

在家大便　薩摩耶犬右眼慘被踩爆

在家大便　薩摩耶犬右眼慘被踩爆

關鍵字：

吉林扶餘幻日胡嘯

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

吳宗憲跨年唱一半「機車衝上台」傻住

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

一洗澡就炸出蠕動黑蛆！　網揭真面目：牠的幼蟲

吳宗憲跨年獻唱男大生騎車衝上舞台

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面