香港跨年煙火改成「倒數大抽獎」　網站瘋狂出包「不給抽」

▲許多人進入活動網頁後，只看到「請稍後再試」的畫面。（圖／翻攝活動網頁）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港維多利亞港跨年煙火今年取消，改舉行「加強版」幻彩詠香江配合大廈煙火倒數，並首次舉行「倒數大抽獎」活動，最大獎為4張來回香港與任何地點的機票。不過，原本大受期待的「大抽獎」卻連連出包，一下收不到驗證碼、一下無法進入活動網頁，引來大批民眾不滿，主辦的旅遊發展局只好將抽獎延至元旦晚間。

「倒數大抽獎」的獎品總價值超過400萬港元（約1535萬元新台幣），頭獎為4張來回香港及任何地點的機票，二獎為iPhone 11 Pro Max 256GB太空灰1支，另外還有主題樂園入場券、酒店住宿券等。

主辦活動的香港旅遊發展局活動前表示，今年用全新的形式與全香港同步倒數，市民與旅客能在不同地方參加抽獎，開心迎接新一年的來臨。

▼幻彩詠香江配合大廈煙火倒數。（圖／路透社）



不過，活動開始後，卻有大批民眾因收不到驗證碼，沒辦法進入活動網頁，而就算是取得驗證碼的人，大部分進入活動網頁之後，也只能見到「由於人數眾多，請稍後再試」的畫面，根本沒辦法參加抽獎活動。

由於問題一大堆，旅發局為了公平起見，只好把原應在元旦凌晨2點的抽獎環節，延後至元旦晚間8點，旅發局總幹事程鼎一也在電台節目上致歉，承認「大抽獎」系統出問題，導致市民的體驗非常差。

程鼎一還說，旅發局過去幾周多次對遊戲設計與電腦系統做測試，也向大型電郵供應商詢問，對方告知可應付發送驗證碼，「昨晚電腦系統沒有超過負荷，驗證碼都有發出，但很多人收不到，所以臨時把抽獎程序改成不用驗證碼。」