日產前董座躲樂器箱逃黎巴嫩！　日方「看新聞才知」超錯愕

▲ 日產汽車前會長高恩（Carlos Ghosn）。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

一手讓日產汽車（Nissan）起死回生的高恩（Carlos Ghosn），在2018年時因涉嫌巨額經濟犯罪，而遭到日本警方拘捕，並下令限制出境。不過在昨日清晨，國際媒體卻接連報導他已安全逃到黎巴嫩，讓一向謹慎的日方非常錯愕。據悉，高恩是藏匿在樂器空箱中被帶出境，宛如電影劇情的逃亡方式，也讓人看了超傻眼。

根據CNN報導，高恩自從去年4月被羈押保釋後，就處於限制出境的狀態，且也有人嚴格的監視他，究竟是用什麼方法才能這樣天衣無縫的逃離日本？據了解，高恩請了黎巴嫩傭兵假扮樂隊，前來他拘留的住所演奏，演出結束後就躲到樂器空箱，並由他們帶到關西機場搭乘私人飛機離境。

高恩搭乘私人飛機從日本飛到土耳其，再由土耳其逃到下方的黎巴嫩，並以法國護照進去，而日本的航班出入境記錄也正寫著，在上周日晚間有一架私人飛機，從關西機場飛到土耳其。不過日本負責移民的高級官員卻表示，他們無法從資料庫中得知高恩是用什麼方法出境的。

高恩在抵達黎巴嫩後便跟總統奧恩（Michel Aoun）見面，也獲得了黎巴嫩政府的庇護。高恩更在昨日中午發表聲明直接表示，「我人就在黎巴嫩！但不是畏罪潛逃，而是為了躲避日本的司法迫害。」高恩自從被逮捕以來，始終堅稱自己是清白的，且多次表達不信任日本的司法機制，因為他認為日本政府會和日產聯手，來消滅勢力。

▲高恩（Carlos Ghosn）涉嫌挪用公款和其他重大經濟犯罪。（圖／路透社）



據了解，日方是從國際媒體上得知高恩已經潛逃到黎巴嫩一事，相當錯愕，且相關的法務省、外務省、海官和警察都沒有事先掌握到任何況狀，僅知道被限制住居的高恩「已經消失」。

不過法國外交部則在週二下午對外發表聲明澄清，儘管法國駐日大使館和高恩的律師都有保持聯繫，但他們對於高恩逃跑一事完全不知情，同樣是從新聞上得知。

另外，此次幫助高恩的黎巴嫩究竟會怎麼做也引起眾人關注，因為日本和黎巴嫩之間沒有犯罪引渡條約，只要黎巴嫩不同意，日方也無法將高恩引渡回去，但日本又為黎巴嫩的援助大國。有人猜測，高恩可能是想回黎巴嫩重新發展，但此舉可能也將引起兩國的外交問題。

高恩擁有法國、巴西、黎巴嫩等多重國籍，在2000年時執行日產復興計畫，讓當時已經連續虧損7年、瀕臨破產的日產汽車轉虧為盈，成為當時日本人心中的「民族英雄」，也是汽車界上的傳奇，更獲得當時明仁天皇所授予的藍綬褒章；不過卻在2018年時以涉嫌挪用公款等罪名被起訴。