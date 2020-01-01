北京清大生考前集體「拜楊冪」！　虔誠者一週前換頭像…原因曝光了

▲清大生考前集體「拜楊冪」。（圖／翻攝楊冪微博）



圖文／CTWANT



學期末一到，許多大學生為求「歐趴」可能會開始膜拜各方「大神」，除了拜孔子、文昌帝君外，北京清華大學的學生竟開始拜起楊冪，讓人相當好奇原因是什麼？原來是因為楊冪的大伯是清華數學系教授，許多學生拜起楊冪，是希望大伯可以在期末考手下留情。

▲楊冪大伯是清華數學系教授楊曉京。（圖／翻攝微博）



綜合陸媒報導，近日有網友在網上表示，他以為清大學生在期末拜楊冪的消息是開玩笑的，沒想到竟是真的！清華大學的微博近日也更新動態，「清華的考試周，楊冪成了微信頭像爆款」、「有冪冪加持，考試必過」，還有人表示若虔誠的話，期末考前一週就會把大頭貼都換成楊冪的照片，讓人相當好奇未什麼期末考到了要拜楊冪呢？





▲虔誠者一週前就換頭像。（圖／翻攝微博）

原來是因為楊冪的大伯楊曉京是清華數學系教授，同學們把楊冪當成神來拜，為的就是希望大伯能在期末考手下留情，讓他們能順利通過考試。據了解，拜楊冪已經是清華的傳統，多年前楊冪的爸爸也曾在微博提及。

但楊曉京接受媒體採訪，表示拜楊冪根本沒用，「楊冪其實根本不懂數學！」網友看完全都笑翻，紛紛留言「清華學生還是自求多福吧」、「不如直接拜大伯！」

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