「本人永不外遇」結婚簽愛妻宣言　人夫疑劈腿多女訊息曝光…豪宅飛了

▲李男打官司想拿回豪宅，但被法官駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹一名李姓人夫結婚簽下愛妻宣言，「本人永遠深愛OOO小姐，如有違背承諾，所有房地產、資產、現金歸OOO作為損失補償費。」結果他疑似偷吃被妻子發現，打官司想拿回「借名登記」在妻名下的一棟豪宅，結果被法官駁回。

判決指出，李男指控，他和妻子在2018年結婚，婚後初期相處尚屬融洽；然妻子因投資期貨、股市等金融商品毫無節制，嚴重虧損，幾乎全仰賴他撫養，經濟壓力難以負荷卻未見她體諒。

李男控訴，為求讓妻子安心居住，自行出資購買坐落新竹縣一棟建物，借名登記在她的名下，並約定他為不動產所有權人，須待他死亡後歸妻所有。

▼李男控訴，妻子想私下賣掉豪宅。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

李男說，兩人同住在這間房，但妻子竟食髓知味欲私下出售他人，實令他心寒；原來以為老年得偶屬佳話，得相知餘生，如今想起，她無非僅是要他的金錢，因此請求她移轉登記並返還不動產。

但李妻反駁表示，自己為配偶，在丈夫百年之後，她本具有繼承及處分不動產權利；無需如丈夫的主張，先將不動產登記在她名下，又再另言明百年之後才歸她處分理由，對方的主張不過為其反悔不認藉口。

新竹地院法官發現，李男結婚當天簽立承諾書載明，「本人李OO保證永遠深愛OOO小姐，如有違背承諾，所有房地產、資產、現金歸OOO作為損失補償費（也不能外遇愛別人），不結交其他女人。」

▼李男為了豪宅和妻子對簿公堂。（示意圖／取自123RF免費圖庫）

法官調查，李男的手機通訊軟體內有與多名女子聯絡，並主動向對方表示「想做愛嗎」、「想不想在電話裡愛愛嗎」，以及與多名女子聯絡資訊。

法官認為，原告已口頭及書面承諾不動產贈與被告所有，且不動產權狀是由被告持有，水電、瓦斯及房屋稅等費用均是由被告繳納，被告為不動產實際使用、管理、所有權人。

法官說，原告迄今並未積極舉證，證明雙方之間確實存有借名契約關係存在，故原告主張終止借名契約亦屬無據；逕而提起本件訴訟，請求被告應返還不動產及辦理移轉登記予原告，為無理由，應予駁回。全案可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！