　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

第四屆嘉義馬拉松公益路跑大雨天登場　澆不熄跑者熱情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義管樂馬拉松。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義馬拉松冒雨起跑。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2019 第四屆嘉義馬拉松公益路跑活動」於29日登場，市長黃敏惠與監察院院長張博雅以及各界貴賓，一同出席，在大雨中鳴槍，為參與本次路跑的選手加油。雖然在大雨中起跑，但參加全馬等賽組的選手仍然相當踴躍，長長的隊伍在鳴槍之後持續往前跑去，呈現馬拉松跑者對跑步的熱愛以及堅毅的耐力。

▲▼ 嘉義管樂馬拉松。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市長黃敏惠、監察院長張博雅共同為嘉義馬拉松鳴槍起跑。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，雖然下雨仍然可以感受到大家滿滿的熱情。嘉義市是熱愛運動的城市，非常歡迎大家來到嘉義市。黃敏惠市長也邀請所有跑者，不僅在沿途盡情欣賞美景，更要在嘉義市多停留兩天，享受嘉義市的美食、豐厚的人情味。同時黃市長也提醒跑者，注意下雨與低溫，健康安全的路跑最重要。

主辦單位嘉義市體育運動總會表示，2019第四屆嘉義馬拉松公益路跑是年底最盛大的路跑活動，不僅有多國選手參加，報名人數更破萬。同時今年配合嘉義市國際管樂節，結合民間企業與社福團體，融入公益元素，讓民眾運動之餘，也能幫助他人。本次活動將把晶片押金捐给嘉義市腦麻協會丶嘉義縣若竹兒教育基金會及華山基金會嘉義縣站等公益團體，並辦理選手之夜，由信吉衛星電視台的歌手藝人帶來精彩歌舞表演，讓參加路跑運動的民眾，感受嘉義滿滿的熱情。
 

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
獨／影片曝光！柯文哲高雄遭突襲　女「喊一句話」全場驚呆..下
放任父親泡在水溝裡！家屬痛罵接體員「死公務員！這麼慢才來」
迪麗熱巴上台領獎絆倒「美胸形狀全看光」　身旁楊冪3暖舉被拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第四屆嘉義馬拉松公益路跑大雨天登場　澆不熄跑者熱情

嘉大食農產業菁英教研中心　推繪本食農教育扎根家庭

追曙光戰機！　小墾丁渡假村推戀愛巴士　只要3999元

瑞芳貨櫃翻覆「砸車傳巨響」！外殼破裂商品壓扁　網友冷汗：賠大了

員工怒控Coser團亂搞！高雄「百年派出所」崩壞　文化局調查結果出爐

韓國超人氣男團ASTRO壓軸台南跨年演唱會　黃偉哲帶來Martin Hurkens祝福彩蛋

台南跨年晚會勤務　安平警圓滿完成安維及交通疏導任務

嘉市副議長蘇澤峰服務處遭包圍拉布條　警方到場鳥獸散

對嘴哥伴王美惠掃街　巧遇蔡壁如、學姐黃瀞瑩　雙方親切大合照

嘉義鐵線連辦8年捐血活動　預計募集3萬血袋

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

大阪人氣燒肉店！國產牛吃到飽 爽嗑牛肉、暢飲啤酒只要1500！

鋼鐵H夾克搶翻！千萬收入全捐出 加碼拍賣「原味外套」100萬得標

Jasper和內蒙古小女孩摔跤　陳小春一旁狂提醒：不要欺負人家

組頭+欠債！歹路2人相遇找轉機　開炭烤蘆花雞「年收300萬」重生

第四屆嘉義馬拉松公益路跑大雨天登場　澆不熄跑者熱情

嘉大食農產業菁英教研中心　推繪本食農教育扎根家庭

追曙光戰機！　小墾丁渡假村推戀愛巴士　只要3999元

瑞芳貨櫃翻覆「砸車傳巨響」！外殼破裂商品壓扁　網友冷汗：賠大了

員工怒控Coser團亂搞！高雄「百年派出所」崩壞　文化局調查結果出爐

韓國超人氣男團ASTRO壓軸台南跨年演唱會　黃偉哲帶來Martin Hurkens祝福彩蛋

台南跨年晚會勤務　安平警圓滿完成安維及交通疏導任務

嘉市副議長蘇澤峰服務處遭包圍拉布條　警方到場鳥獸散

對嘴哥伴王美惠掃街　巧遇蔡壁如、學姐黃瀞瑩　雙方親切大合照

嘉義鐵線連辦8年捐血活動　預計募集3萬血袋

暴龍3大將連續缺陣5場　羅瑞30分斷綠衫軍5連勝

剁碎小18歲女友！電機碩士被分手持刀「削口鼻、挖眼球」...血案巷弄夜半傳哭聲

底座到頂部有兩種坡度　埃及開放4500年多年「彎曲金字塔」

出國常花太多時間查餐廳、交通？一方法讓當地人秒回你

影／免洗餐具掰掰　8縣市百貨公司2020年元旦起全面禁用

驚！史上最貴車位　大直屋主賣11坪平面車位開價88億

高雄人的命不值錢！反空汙大遊行今下午登場　環團總統府前先喊健康平等

ESPN美女記者空難身亡享年30歲　鵜鶘球團深表哀悼

IS懷恨「巴格達迪之死」　聖誕節虐殺11人質…逼跪地斬首洩憤影片曝光！

台北世界新車大展賞車攻略！　AR麻豆搭真人秀ŠKODA新車

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

地方熱門新聞

瑞芳貨櫃翻覆　網友：要賠慘了

百年派出所壞　員工：網拍團亂搞

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

韓國超人氣男團ASTRO壓軸台南跨年演唱會

台南跨年晚會勤務安平警圓滿完成

嘉市副議長服務處遭拉布條包圍

台中文心南親子觀光夜市風光開幕

對嘴哥王美惠巧遇蔡壁如黃瀞瑩

台中公車10km免費　他搭一站換車被罵翻

高二女作文感動法務部　父獲假釋哭了

林智堅7年復興動物園　帶回兒時記億

桃園千人踩客家酸菜　結合美食推廣客家文化

「紅豆NI」萬丹紅豆牛奶節設攤　消費者按讚

追曙光戰機　小墾丁渡假村推戀愛巴士

更多熱門

關鍵字：

嘉義馬拉松公益路跑

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉在錫奪《SBS演藝大賞》最大獎感謝具荷拉與雪莉

富邦留不住　王建民可能轉投中信

五月天合體陶喆阿信：我宣布退出樂壇！

獵狼犬優雅喝水！鏡頭一轉網笑翻

人妻求子4年沒動靜！一夜滾上老闆床　竟然中了

不能直接滴在眼球上！藥師授點眼藥水正確方式

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩

喝到肝爛！爸媽勸他捐肝「救酗酒弟」…2年後結果傻眼

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

性侵70次！新北狼父校門口揉胸8年級女兒

對話曝！空姐「爽睡人夫3天」正宮撞門對質

台南豆花爺深夜擺攤！1小時被新台幣下架

快訊／「暖雲的雨比較兇」台南大雨特報　全台下到跨年

更多

最夯影音

更多
蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的
公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面