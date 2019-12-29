第四屆嘉義馬拉松公益路跑大雨天登場　澆不熄跑者熱情

▲ 嘉義馬拉松冒雨起跑。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2019 第四屆嘉義馬拉松公益路跑活動」於29日登場，市長黃敏惠與監察院院長張博雅以及各界貴賓，一同出席，在大雨中鳴槍，為參與本次路跑的選手加油。雖然在大雨中起跑，但參加全馬等賽組的選手仍然相當踴躍，長長的隊伍在鳴槍之後持續往前跑去，呈現馬拉松跑者對跑步的熱愛以及堅毅的耐力。

▲ 嘉義市長黃敏惠、監察院長張博雅共同為嘉義馬拉松鳴槍起跑。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，雖然下雨仍然可以感受到大家滿滿的熱情。嘉義市是熱愛運動的城市，非常歡迎大家來到嘉義市。黃敏惠市長也邀請所有跑者，不僅在沿途盡情欣賞美景，更要在嘉義市多停留兩天，享受嘉義市的美食、豐厚的人情味。同時黃市長也提醒跑者，注意下雨與低溫，健康安全的路跑最重要。

主辦單位嘉義市體育運動總會表示，2019第四屆嘉義馬拉松公益路跑是年底最盛大的路跑活動，不僅有多國選手參加，報名人數更破萬。同時今年配合嘉義市國際管樂節，結合民間企業與社福團體，融入公益元素，讓民眾運動之餘，也能幫助他人。本次活動將把晶片押金捐给嘉義市腦麻協會丶嘉義縣若竹兒教育基金會及華山基金會嘉義縣站等公益團體，並辦理選手之夜，由信吉衛星電視台的歌手藝人帶來精彩歌舞表演，讓參加路跑運動的民眾，感受嘉義滿滿的熱情。



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