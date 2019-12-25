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女兒遭爸惡整「史上最爛聖誕禮物」　打開只有一根香蕉卻喊：超開心

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▲▼耶誕節,禮物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小女孩阿莉亞耶誕節只收到一根「香蕉」，卻非常興奮，圖非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

小朋友在耶誕節最期待的就是「拆禮物」的環節，但Youtube「LGNDFRVR」卻利用這個機會，想好好惡整自己的女兒，把香蕉包起來當成「史上最爛禮物」送給她，沒想到女兒不但沒有失望，反而很興奮的在沙發蹦跳，還迫不及待想拆開來吃，展現超單純的模樣。

Youtuber「LGNDFRVR」平時會拍攝一些惡搞的影片，這次為了配合聖誕節，特別拍攝一個惡搞女兒阿莉亞（Aria）的影片，將香蕉包在包裝紙禮送給阿莉亞，想拍攝她訝異又失望的表情。

沒想到阿莉亞才剛撕開禮物包裝的一角，就已經發現是一根香蕉，但她不但沒有失望，還興奮的喊著：「是香蕉！」並急著要撕開包裝。媽媽在一旁見狀，馬上幫她撕開包裝和剝開香蕉後，她也迫不及待地直接開吃，出現父母倆都沒有料到的反應。

爸爸雖然準備了這項「史上最爛禮物」，沒想到卻被女兒打臉，沒有露出想像中失望的表情，也讓這對父母覺得無奈又好笑。當媽媽問到收到這個禮物開不開心時，她也表示真的很開心，顯示小孩單純的模樣。

不過也不是所有的小孩都會對「史上最爛禮物」有這樣美好的想像，有許多爸媽也這樣惡整過自己的孩子，且大部分都對收到一盒雞蛋、吃到一半的麵包等「耶誕禮物」感到錯愕和失望，甚至還會露出嫌棄的表情。

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