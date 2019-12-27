2020瑪法達大預言！2020誰最旺？　事業、愛情、財富及運勢排行榜

圖文／鏡週刊

就星座群組而言，2020年「土榮水旺」，土象與水象星群組囊括最多幸運星領先名額。專業舞台經營得風生水起的是火象的牡羊（唯一例外）和土象的魔羯、金牛、處女座，搶下前11月「成績優異獎」寶座；水象的天蠍、雙魚和巨蟹座運勢居次，善用人脈「超連結」的槓桿力量，能排難解憂、組織團隊、成就大事。

運勢第三是火象的射手和獅子座，褪下享受很久的光環，今年不靠老天靠自己。勤奮實作、自力更生、獎賞分明，只要努力過，不會沒有收穫，成績單也足堪告慰，只是受「射手座與巨蟹座」日月食效應干擾較大，今年波動較多。

最後是落在「挑戰區」的風象星水瓶、天秤和雙子座，對「水星退行」（水逆）敏感的他們，今年水逆期又逢若干星象大型警訊，更添混亂與無奈。不妨藉此充實養望、枕戈待旦，待12月中「水瓶座之年」上場，可迎來撥雲見日的出運轉機。

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2020年如意榜 事業 1. 牡羊座 2. 魔羯座 3. 金牛座 4. 處女座 愛情 1. 處女座 2. 巨蟹座 3. 雙子座 4. 射手座 財富 1. 射手座 2. 金牛座 3. 處女座 4. 雙子座 綜合 1. 處女座 2. 金牛座 3. 射手座 4. 牡羊座



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