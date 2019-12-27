【瑪法達談星】12.25～12.31　風象星座　雙子摸彩、交換禮物手氣佳

圖文／鏡週刊

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（12.25～12.31）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

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喜得天助，逆勢搶攻。驚喜好運翩然降臨的這段日子，障礙賽跑程出現預料外的變化，有因禍得福、撥雲見日之類的「纏鬥力」，最終落點遠較眾人期待要理想得多，黑馬後勁不可小覷。事業近程不乏奇招妙策打破瓶頸、大爆冷門的神來之筆。疾風知勁草，成敗得失還未蓋棺論定，記得堅持到最後一哩路。歲末假期不如過往瘋狂跑趴，反見收斂身心、思索未來。利敗部復活、跨國交流、專業升級或作深造進修、長程旅行。手氣佳，摸彩中獎或交換禮物有喜，只是人情債也多。愛情是濃淡合宜。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

安常處順，堅若磐石。活在當下、不庸人自擾的這段日子，歲末封關之際雄心壯志很合時宜地拉回眼前，心無旁騖、安於現狀。趕在假期前工作提早完成，工程加快收尾、以穩健安打完成截止時效前的倒數計時，將以篤定安順為全年寫下最終章。歲末節慶親友歡聚，利戀事增溫。物質回饋優渥，送禮敗家開銷不手軟。愛情是外剛內柔。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

大事底定，功德圓滿。本命宮金星高照的這段期間，「金星效應」帶來避震與幸運效果，得以避開雷包、戰友馳援，及時在年節度假前解決疑難、出清舊案，將大小工程順利完結。快打戰術奏功，年底前還有短打表現機會，不乏貴人穿針引線，試探全新工作方向與機會。見好就收，中場休息。財旺，年節禮物獎金優厚。愛情是一種溫習。



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