【瑪法達談星】12.25～12.31　火象星座　射手出現近年未見「特殊機緣」

圖文／鏡週刊

牡羊座、獅子座、射手座，本週（12.25～12.31）火象星座運勢。

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♈牡羊座（3月21日至4月19日）

任重道遠，不負所托。年度事業高點與「魔羯日食」同步的這段期間，順利完成某重大任務劃下句點。責任吃重、要務在身，但卻也在此同時交出年度最重要或最出色的力作。歲末將一直忙到最後一刻，才得卸下壓力、輕鬆度假。節後事業合作將有全然不同發展，為免生枝節，宜鎖定利多、儘快定案。年終禮物豐收。愛情是座幸福光源。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

分秒必爭，完美達陣。遇見個人年度最強好日「守護星╱歲星合相」的這段日子，時效管理、資源分配精準到位，歲末封關之際，可望以最強效率穿梭亂軍雜務，神奇完成繁瑣雜務、順利交卷。責任感使然，工作將忙到最後一刻，有自豪成績，也將收到讚揚與實質肯定。年後轉換跑道可望如願。事業有大決定。偏財優渥。愛情是一種幸福依附。

♐射手座（11月22日至12月21日）

福到眼前，喜待豐年。守護星與太陽呈合相超幸運吉兆的這段日子，年度「財富月」更逢招財日，更是為來年「財富年」提早定調、定向與確立成長規模的關鍵日。近期會有某一大格局或具長遠性的財務契機上門，為收入營收或投資盈利帶來源頭活水，為近幾年來從未見過的特殊機緣。值得認真規劃財務目標、積極理財。年底事業營運與財富成長相輔相成，合作事業與替代路徑分進合擊，獲利前景潛力可觀。財神眷顧，節慶歡樂、好禮源源而來，美食當前宜克制口腹之欲。愛情是種全然信賴。



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