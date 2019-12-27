【瑪法達談星】12.25～12.31　天賜厚禮　最旺星座Top 4曝光

圖文／鏡週刊

即將告別2019年，在耶誕假期聲中迎接年度最後一個超級幸運日食（魔羯日食），與一年僅得一見的「歲星╱太陽合相」（最大吉日）的本週期，不只幸福感滿滿，還將以上述兩大年度星象幸運最高潮，為全年寫下令人振奮而雀躍的終章。歲星、太陽兩大吉星加持下，也將帶來國泰民安、歡喜加倍的歲末祝福。

由於正值「魔羯年」「魔羯月」，遇上12月26日的超幸運「魔羯日食」（新月日），與12月27日號稱全年最幸運日的「歲星╱太陽合相」，喜上加喜，更讓封關前的這個耶誕假期成為驚嘆、神奇與帶點宿命色彩的「超級幸運週」。

星象家們指出，這個「魔羯座日食」又叫「紅戒指」，是個新月日，也是很久以來少見的幸運日食。很適合播下種子、設定目標、重新出發、創造奇蹟。加上與全年最強好運日「歲星╱太陽合相」接近，幸運加乘，更是不可等閒視之，宜抓住難得機緣，及早為來年設下新年新目標，以強化成功勝率。

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星象大事還有：12月28日的水星轉進魔羯座；與12月30日的吉兆—「水星╱天王星三合」。假期歡樂將在魔羯座的理性節制，與水星、天王星調性的好友成群、送往迎來中，熱鬧上場。「歲星╱太陽合相」的開心大爆發，雖然愉悅，但也容易讓人放縱身心，小心體重失控。

就個別星座而言，「魔羯日食」與年度最強吉日「歲星╱太陽合相」雙效共振的本週，幾乎全數星座都處於幸運週期。最旺星仍由「週、月、年」運勢第一的魔羯座蟬聯，事業、財富與各式衝刺，只要目標明確，成功總能順利入袋。

運勢第二的是存在感很強的處女座。事業、金錢與情感同步展現強勁企圖與強勢表現，在年度封關之際，熱情擁抱人生，用力工作、大膽冒險、認真去愛，驚喜常等在轉角；名列好運第三的是射手座，理財IQ、動力與機運大爆發，即將享受歲末豐收、來年好財運。

星座排行 魔羯座：來勢洶洶、直搗黃龍、不可限量、衝刺最猛 處女座：魅力四射、過關斬將、履險如夷、氣勢最旺 射手座：事半功倍、探囊取物、點石成金、斬穫最多 雙子座：驚喜臨門、潛力大發、今非昔比、轉折最大

愛情運：★★★★☆

金錢運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

★★★★★為滿分，☆為半顆星



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