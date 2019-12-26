拚了命救雞！75歲老翁困10米深水井...結局神反轉笑瘋全網

▲老翁為了救雞被困10米深水井，成功獲救後直接把雞燉來吃。（圖／翻攝中國消防視頻截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

廣東廣州一名75歲的老翁日前拚了命拯救一隻雞，不幸被困在10米深的水井中，最後還勞動幾名消防員把他救出來。消息曝光後，有記者到場想看看那隻「落水雞」，沒想到老翁卻指著桌上一盆還在冒著熱氣的燉雞肉，並淡定的說「這」，讓現場空氣瞬間凝結。

綜合陸媒報導，老翁22日晚上，突然看見一隻雞掉到水井裡，於是大費周章自製了梯子，想要下去拯救它，卻沒想到準備上來時梯子斷成兩截，最後只好不斷大聲呼救。警消趕達現場，迅速把老翁救起來，並把井口蓋住，以免再發生意外。經檢查，老翁僅頭部、腰部輕微擦傷，沒有其他大礙。

隔日中午，記者前往老翁家採訪，正好遇到對方正在煮飯，當時也沒多想，便向對方詢問「可不可以跟我們說一下那隻雞現在去哪了」，不料老翁卻淡定地指向桌上一盆還在冒白煙的燉雞肉，並說「就是這隻」，令記者哭笑不得。

消息曝光引發網友熱議，紛紛留言「雞：早知如此你何必救我」、「原諒我不厚道地笑了」、「哈哈哈哈換個方式死」、「哈哈哈，就是饞它身子」、「原來他不是捨不得一隻雞，而是捨不得一盤菜」、「死也要死在大爺肚子裡」。此外，還有網友調侃稱「記者要是再晚到一會兒說不定這雞就只剩『屍骨』了」。

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