記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）今（25）日宣布網路廣告影片驚艷國際，「Swift敢自由篇」奪得2019英國倫敦國際廣告獎(London International Awards)華文創意競賽數位類獎項及2019 龍璽創意獎(LongXi Creative Awards)品牌娛樂類獎項，是全球唯一獲獎的電腦品牌。

宏碁表示，這次獲獎的網路影片將Swift產品特色「輕薄」轉換成「敢自由」的消費者洞察，以擺脫不必要的束縛引發消費者共鳴，別樹一格的多角度拍攝手法，顛覆以往單人視角，透過網路平台特性可輕鬆進行多人角色切換，在眾多國際性參賽廣告作品中脫穎而出。

▲宏碁品牌廣告「Swift敢自由篇」勇奪倫敦國際廣告獎、龍璽創意獎。（圖／宏碁提供）

宏碁指出，廣告可代表一個公司對產品的期許與詮釋，是產品的延伸，透過鏡頭的轉換，成功描繪出宏碁筆電Swift 1/3/5/7系列的不同特性及使用者心境，用小成本的網路創意作品進行品牌情感連結，也透過網路擴散達到最佳溝通效果，完美達成廣告行銷任務。

這次宏碁行銷團隊與負責此次品牌及傳播規劃的ADK TAIWAN耗時三個月，從策略及手法到腳本畫面，不下百次的的討論修正後產出的成功作品，主要是知名導演羅景壬勇於突破拍攝的困難，嘗試多線切換的影片表現形式，在同個故事架構下，真正傳達出不同職場角色的心理壓力及心聲。

▲宏碁品牌廣告「Swift敢自由篇」勇奪2019倫敦國際廣告獎。（圖／宏碁提供）

倫敦國際廣告獎(London International Awards) 的使命就是要追求與眾不同，評選範圍涵蓋全世界，接受所有媒介的參賽作品，並由來自世界各地的一個多樣化的全球評審團負責評審，這次宏碁的數位互動專案榮獲倫敦國際獎華文創意競賽中數位類/用戶體驗項銅獎，受到國際肯定。

龍璽創意奬則是由中港台新最具指標的創意人所共同創辦的獎項，目前為大中華圈最知名的創意競賽之一，今年來自世界各地的華文創意代理商與製作公司超過230位於各自領域的最有才華、最受認可和得獎最多的頂尖創意人組成的評審團進行初選，並在中國崑山現場進行入選後的最後評審。

宏碁強調，「Swift敢自由篇」除了以上兩個獎項的肯定，還獲得台灣知名2019 4A創意獎、2019 THE ONE SHOW大中華創意獎、2019 時報金像獎&金手指獎、2019 金投賞、2019 MCEI行銷傳播卓越獎。