德國iENA紐倫堡國際發明展　桃園市民獲2金1銅殊榮

▲鄭文燦接受市民呈獻榮獲「2019年德國iENA紐倫堡國際發明展」2金1銅殊榮。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日接受市民徐偉銘、李維淳、徐瑞霞呈獻榮獲「2019年德國iENA紐倫堡國際發明展」2金1銅殊榮。他表示，德國紐倫堡國際發明展為全世界歷史最悠久，也是備受各界肯定的創意商展，今年已邁入第71屆，台灣代表團奪下6面金牌、7面銀牌及4面銅牌，表現亮眼，其中由桃園市民獲得2金1銅殊榮，成果豐碩。他感謝獲獎市民的努力與貢獻，也期勉優秀團隊與個人持續創新，扮演創新領域的領頭羊。

▲鄭文燦肯定葡萄王生技在生技傑出貢獻。（圖／桃園市政府提供）



鄭文燦表示，徐偉銘研究生所屬國立勤益科技大學「具有人因工程功能的自行車轉向之把手結構」團隊，發明具有人因工程功能的自行車轉向之把手結構，駕駛可調整把手的高度及旋轉傾斜角度，減少背部及手部痠痛，提高騎乘安全性與舒適度，獲得金牌殊榮。 李維淳研究生所屬國立勤益科技大學「自動電控式雨傘開合機構」團隊，發明自動電控式雨傘開合機構，可自動感測手持狀態，開啟與閉合雨傘，獲得金牌殊榮，目前該發明已由彰化的一家雨傘公司開發成功，進入商品化階段。

他說，葡萄王生技是生技產業的重要龍頭，市民徐瑞霞副課長所屬葡萄王生技股份有限公司「一種胚芽乳酸桿菌、組合物、培養方法及排除體脂肪、降低肝腫大及抗發炎的用途」團隊，從有機蔬果中分離出全新菌株GKM3，經多項動物實驗證實，具有降低體脂形成、降低血脂、降低脂肪肝，以及增加油脂排出等功效，獲得銅牌獎項，值得肯定。

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