全年獲多項獎項肯定　台灣中油期能永續經營發展

▲台灣中油公司108年度榮獲各界多項大獎的肯定，圖為11月28日中油獲得2019「企業永續獎」7項大獎，由副總統陳建仁（左）頒獎，董事長歐嘉瑞（右）代表受獎。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

台灣中油公司長期以來穩定供應國內所需油氣能源，帶動相關工業發展，使台灣經濟飛躍成長，亦不斷厚實競爭實力，提升產品品質，每年皆獲各領域獎項肯定，今年亦然。台灣中油表示，多年來始終善盡企業社會責任，期待能永續經營發展，創造「環境保護」、「經濟發展」、「社會關懷」等三贏局面。

在企業形象部分，不論是品牌經營、企業永續、職場環境或社會關懷等各方面，台灣中油都有實際成果；包括連續第15年蟬聯《管理雜誌》消費者心目中理想品牌加油站第1名，連續19年蟬聯《讀者文摘》信譽品牌白金獎，在第16屆國家品牌玉山獎一舉獲得4個獎項，獲勞動部頒發國家人才發展獎，人力銀行「2019幸福企業大賞」票選為化學化工類幸福企業，及獲教育部頒發「體育推手獎金質獎」、文化部頒發第14屆文馨獎等。

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今年在TCSA台灣永續獎一舉獲得7座獎項，實屬不易，包括「台灣永續企業績優獎」、「企業永續報告獎─白金獎」及5個單項績效獎：「性別平等獎」、「氣候領袖獎」、「創意溝通獎」「創新成長獎」與「循環經濟領袖獎」，另獲英國標準協會「BSI永續卓越獎」，亞洲卓越企業暨永續獎中的「亞洲最具影響力公司」、「綠色創新獎」，再再肯定台灣中油在企業永續上的努力成果。

此外在產品與研發領域，國光牌機油與國光牌進氣閥清淨劑首次參加國家品牌玉山獎即獲得「最佳產品獎」，綠能科技研究所進行「LNG冷能利用」研發，以「『藻』到健康本土大型海藻原料開發」案獲得第16屆國家新創獎。資訊創新部分也有成果，行政院科技會報辦公室和教育部共同舉辦「全國智慧製造大數據分析競賽」，台灣中油團隊獲得企業與研究機構組首獎。

在工安與工程方面，行政院公共工程委員會主辦的「公共工程金質獎」，台灣中油今年有兩項獲獎，包括「探採事業部天然氣熱值穩定系統統包工程」及「台中港供油中心潤滑油槽及灌裝工程」皆獲得設施工程類金質獎優等，另煉製研究所獲中華民國防蝕工程學會「防蝕工程獎」。在環保方面，環保署「第一屆國家企業環保獎」，探採研究所獲入圍獎，煉製研究所也得到環保署頒發「三等環境保護專業獎項」；高雄大林煉油廠獲環保署及高雄市環保局表揚為空氣品質淨化區優良認養單位，探採事業部獲勞動部及經濟部礦務局選拔為「107年職業安全衛生優良單位」，煉製研究所也獲職業安全衛生優良人員表揚。

台灣中油未來仍將以工安為企業營運的根基，持續強化核心事業發展，戮力推行節能減碳與環境生態保育，關懷社會弱勢團體，落實企業社會責任，在各個領域永續經營發展，成為友善的能源企業。

▲台灣中油公司108年度榮獲多項大獎的肯定，圖為12月11日中油獲頒有業界人才奧斯卡美譽的「2019國家人才發展獎」，由歐嘉瑞董事長（中）代表領獎。