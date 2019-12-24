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吳琪銘、蘇巧慧「台語講故事」傳承母語　捏陶碗推三鶯特產

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▲▼ 吳琪銘、蘇巧慧用閩南語講故事 。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

▲立委候選人吳琪銘、蘇巧慧用閩南語講故事給小朋友聽。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

民進黨新北市第10選區立委候選人吳琪銘週末行程滿滿，除了和副總統候選人賴清德合體掃街，21日也和立委候選人蘇巧慧到北大特區和親子同樂，體驗搓湯圓、捏陶碗等活動，同時也用閩南語說故事給小朋友聽，以身作則推廣母語傳承。

吳琪銘在冬至前夕和蘇巧慧到北大特區，參加「牽囡仔e手行台語e路 碗耍來三鶯陶養好年冬」活動和大小朋友同樂，除了拉著孩子們的手進行有趣的團康活動，還一起應景搓湯圓、捏陶土推廣三鶯地區特產。

在活動中，吳琪銘也用閩南語說故事給小朋友聽，雖然他笑說自己的閩南語不比蘇巧慧溜，但是藉由生動的表情表演，台下的孩子們仍然聽得很投入。他表示，由於都市裡許多孩子對於母語已經不甚熟悉，希望能夠藉由此活動身體力行，讓母語代代相承下去。

▲▼ 吳琪銘、賴清德掃街 。（圖／翻攝自吳琪銘臉書）

▲▼吳琪銘、賴清德合體掃街 。（圖／翻攝自吳琪銘臉書）

▲▼ 吳琪銘、賴清德掃街 。（圖／翻攝自吳琪銘臉書）

此外，22日吳琪銘也是馬不停蹄地勤跑拜票行程，這次他和副總統候選人賴清德進行車隊大掃街，路邊民眾也熱情舉旗相挺；而另一邊的台北市則是由副總統陳建仁領軍，進行台灣有史以來第一場「雙副雙北同行」競選活動，盼能贏得雙北鄉親父老的支持。

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