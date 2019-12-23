　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

完全偶像劇場景！輔大送學生聖誕大禮…打造時尚住宿成IG美照熱點

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼輔大新宿舍裝潢媲美文青旅店與偶像劇場景， 送學子聖誕大禮。（圖／輔仁大學提供）

▲宜聖宿舍規劃約458間房，有三人、雙人雅房、雙人套房等房型。（圖／輔仁大學提供）

記者許展溢／台北報導

輔仁大學今（23日）宣布對學生們送出聖誕大禮，也就是全新落成的「宜聖宿舍」，並公開每間寢室裝潢，一間間媲美偶像劇場景，其中馬卡龍粉色系列的牆壁，讓不少人直呼住宿生活變亮麗了。讓許多學長姐看到後羨慕的直說，根本是飯店等級的時尚住宿。

宜聖宿舍套房內不僅有獨立的衛浴設施，還規劃沙發區讓同學情感交流、輕鬆互動，公共空間有簡易廚房可以熱食。輔大表示，每位大學生都是台灣未來希望，他們進入校園學習知識，學校提供優質住宿環境，讓離家的孩子住得舒適，走進宿舍，就有家的溫馨。

請繼續往下閱讀...

▲▼輔大新宿舍裝潢媲美文青旅店與偶像劇場景， 送學子聖誕大禮。（圖／輔仁大學提供）

▲輔大新宿舍裝潢媲美文青旅店與偶像劇場景， 送學子聖誕大禮。（圖／輔仁大學提供）

全新的宿舍空間，連燈光照明都講究，不論是明亮的白光還是溫馨的黃光，輕輕一按隨意更換，溫暖的床頭燈，滿足閱讀的需求，獨立的衣櫃與置物櫃，讓學生的作品都能安放展示，時尚的調光簾，讓房間開窗時映入滿眼綠意，關窗時享有一室寧靜，平均一個月大約3000至5000元。

宜聖宿舍規劃約458間房，有三人、雙人雅房、雙人套房等房型，文創旅店般的時尚住宿環境曝光後，大四的林同學羨慕說，很後悔太早出生，這宿舍也太美了，居然還有獨立衛浴跟系統櫃，每一間房間都好正。大三的張同學表示，這會不會住太好，每間房間都將能成網美打卡、IG美照熱點。

▲▼輔大新宿舍裝潢媲美文青旅店與偶像劇場景， 送學子聖誕大禮。（圖／輔仁大學提供）

▲▼有學生表示，這宿舍會不會住太好，每間房間都將能成網美打卡、IG美照熱點。（圖／輔仁大學提供）

▲▼輔大新宿舍裝潢媲美文青旅店與偶像劇場景， 送學子聖誕大禮。（圖／輔仁大學提供）

輔大強調，學校將分階段優化宿舍，優化後的生活環境，絕對有助於學習成效，宿舍時尚舒適是情境教育，優質氛圍的型塑，讓宿舍不再只是宿舍；房間內的休閒空間可以讓年輕人學習人際互動與相處，公共空間的佈置可以增加不同領域的學生對話、與不同國籍的學生跨文化交流，讓學生在大學4年的生活更有溫度、更有FU。 

ET快訊
一則留言引爆女嬰事件！　韓辦決定不告了
空軍退役中校變共諜！送茶葉利誘現役軍官　遭檢察官起訴
搭高鐵票根別丟！第6億名旅客可獲「一年無限搭乘年票」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中熊雪妙老師　用人生教材啟發學生

南迴鐵路電氣化「潮州至枋寮」今通車！　明年底全線通到台東

這3星座財運旺翻　能拿到厚厚「年終獎金」...快看你也出運了嗎！

「越南版阿信」破校史考取清大　蘇澳海事老學長6萬元獎學金嘉勉

完全偶像劇場景！輔大送學生聖誕大禮…打造時尚住宿成IG美照熱點

快訊／貨車直接撞進去！　台鐵「大山車站」大廳、候車室半毀

搶票激戰倒數！高鐵「2020春節車票」12/25開搶　全線加開424班次

最近搭高鐵票根別丟！　第6億名幸運兒可獲「一年無限搭乘年票」

抱嬰兒燙頭髮！媽一聽「沒助理能幫忙顧」氣炸PO文怨美髮店　網砲到刪文

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！高教潰堤...學生別選「地雷學校」

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

台中熊雪妙老師　用人生教材啟發學生

南迴鐵路電氣化「潮州至枋寮」今通車！　明年底全線通到台東

這3星座財運旺翻　能拿到厚厚「年終獎金」...快看你也出運了嗎！

「越南版阿信」破校史考取清大　蘇澳海事老學長6萬元獎學金嘉勉

完全偶像劇場景！輔大送學生聖誕大禮…打造時尚住宿成IG美照熱點

快訊／貨車直接撞進去！　台鐵「大山車站」大廳、候車室半毀

搶票激戰倒數！高鐵「2020春節車票」12/25開搶　全線加開424班次

最近搭高鐵票根別丟！　第6億名幸運兒可獲「一年無限搭乘年票」

抱嬰兒燙頭髮！媽一聽「沒助理能幫忙顧」氣炸PO文怨美髮店　網砲到刪文

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！高教潰堤...學生別選「地雷學校」

「童趣混東區」人潮回來了！永慶調查：店面空置數至今已下降45%

台中熊雪妙老師　用人生教材啟發學生

「眼藥水摻毒」直接滴進老婆眼睛！負心夫「慢性殺妻」爽領750萬保險金

冬天痘痘冒不停！原來這5個習慣是元兇　睡覺蓋被子也要注意

總統大選政見發表會12/25中視舉行　南港重陽路一帶提前交管

中職／陳金鋒將續留富邦　蔡承儒：職務及工作再討論

許瑋甯「兩手空空」閃秘婚問題　對媒體「乾笑一聲」全場尷尬

南迴鐵路電氣化「潮州至枋寮」今通車！　明年底全線通到台東

易烊千璽爆抄襲防彈少年團MV！　攝影師沈默五天認「致敬」：比他們早3個月就用了

這3星座財運旺翻　能拿到厚厚「年終獎金」...快看你也出運了嗎！

生活熱門新聞

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

阿婆站牛肉麵店門口激動不敢說話！老闆馬上懂…她哭了

北漂年輕人沒買到車票　挺小英的台中霸氣老闆給半天假

他納悶「穿寬褲的人都有點胖」秒引戰

繞台北半圈！他騎30分鐘回家「開車廂」超糗

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

做別墅給往生父母　爸入夢「我沒鑰匙…」女兒猜到原因

星宇航空貳號機返台降落小港機場

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

兒子反常失控爆哭！　她接到「一通電話」秒懂

北東周四晚先變天探13度　「颱風水氣接力」全台雨3天

一周天氣出爐！巴逢帶水氣...周五全台有雨

只敢萬年黑褲　網曝白褲最困擾1點…超共鳴

更多熱門

相關新聞

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

高教近來問題多，其中近來荒唐寫不符合專業的論文不僅發生在私立學校，連老牌國立大學也都有，對於未來大環境，全國私校工會向《ETtoday新聞雲》表示，除非政府召開國是會議提出對策，否則學校辦學品質會一直往下降。

東區地標又撐不住了！網美手搖飲關店

東區地標又撐不住了！網美手搖飲關店

女星、網紅出絕招　比修圖軟體更靠譜

女星、網紅出絕招　比修圖軟體更靠譜

越南雪乳妹手機被偷　拒付贖金「竟被流出含蕉片」

越南雪乳妹手機被偷　拒付贖金「竟被流出含蕉片」

台南動物之家3D繽紛新景點

台南動物之家3D繽紛新景點

關鍵字：

輔仁大學宜聖宿舍聖誕大禮網美時尚住宿文創旅店

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

宋宋CP爆復合！宋慧喬「戴回婚戒」掀熱議

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面