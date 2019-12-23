完全偶像劇場景！輔大送學生聖誕大禮…打造時尚住宿成IG美照熱點

▲宜聖宿舍規劃約458間房，有三人、雙人雅房、雙人套房等房型。（圖／輔仁大學提供）

記者許展溢／台北報導

輔仁大學今（23日）宣布對學生們送出聖誕大禮，也就是全新落成的「宜聖宿舍」，並公開每間寢室裝潢，一間間媲美偶像劇場景，其中馬卡龍粉色系列的牆壁，讓不少人直呼住宿生活變亮麗了。讓許多學長姐看到後羨慕的直說，根本是飯店等級的時尚住宿。

宜聖宿舍套房內不僅有獨立的衛浴設施，還規劃沙發區讓同學情感交流、輕鬆互動，公共空間有簡易廚房可以熱食。輔大表示，每位大學生都是台灣未來希望，他們進入校園學習知識，學校提供優質住宿環境，讓離家的孩子住得舒適，走進宿舍，就有家的溫馨。

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▲輔大新宿舍裝潢媲美文青旅店與偶像劇場景， 送學子聖誕大禮。（圖／輔仁大學提供）

全新的宿舍空間，連燈光照明都講究，不論是明亮的白光還是溫馨的黃光，輕輕一按隨意更換，溫暖的床頭燈，滿足閱讀的需求，獨立的衣櫃與置物櫃，讓學生的作品都能安放展示，時尚的調光簾，讓房間開窗時映入滿眼綠意，關窗時享有一室寧靜，平均一個月大約3000至5000元。



宜聖宿舍規劃約458間房，有三人、雙人雅房、雙人套房等房型，文創旅店般的時尚住宿環境曝光後，大四的林同學羨慕說，很後悔太早出生，這宿舍也太美了，居然還有獨立衛浴跟系統櫃，每一間房間都好正。大三的張同學表示，這會不會住太好，每間房間都將能成網美打卡、IG美照熱點。

▲▼有學生表示，這宿舍會不會住太好，每間房間都將能成網美打卡、IG美照熱點。（圖／輔仁大學提供）

輔大強調，學校將分階段優化宿舍，優化後的生活環境，絕對有助於學習成效，宿舍時尚舒適是情境教育，優質氛圍的型塑，讓宿舍不再只是宿舍；房間內的休閒空間可以讓年輕人學習人際互動與相處，公共空間的佈置可以增加不同領域的學生對話、與不同國籍的學生跨文化交流，讓學生在大學4年的生活更有溫度、更有FU。