大賣場排隊離場竟遭嗆！駕駛飆國罵擋閘門還拍打車窗...他無奈PO網警回應了

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名洪姓男子21日下午3時許，開車載著家人到家樂福採購，在準備離開停車場，直行出口閘門時，遇到一部黑色休旅車插隊，硬要切入提前出場，還飆罵三字經，洪男讓道後，休旅車還故意停下不讓閘門放下，出場後又下車嗆說「很會搶嗎」，邊說用手重擊洪男車窗，事後洪男將事發經過貼到臉書。

▲黑色休旅車下車徒手拍打洪男車窗 。（圖／當事人提供）

從洪男的行車記錄器看來，原本直行到出場閘門時，黑色休旅車突然從左側駛來，按了2聲喇叭，洪男停下讓道，休旅車降窗對他罵了三字經，洪男感到莫名其妙，仍讓他先離開，但事情仍未結束。

▼黑色休旅車降窗罵三字經 。（圖／當事人提供）

黑色休旅車離開閘門時，還故意停下擋道，不讓洪男即時離開，開上車道路口時，休旅車駕駛跟副駕駛座下來2名男子，其中一人大聲喊「搶？很會搶嗎」並徒手用力拍打洪男車窗，2人才又上車駛離。

當時洪男及家人嚇到不知所措，直喊「先拍照」，事後將事發的影片貼到臉書不公開社團「細說淡水」，請教網友自己能主張什麼。轄區警方表示，目前已經通知洪男到案說明，是否有涉及強制罪或公然污辱罪，待觀看行車記錄器及調查後才能釐清。

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▼黑色休旅車擋住出口閘門 。（圖／當事人提供）



