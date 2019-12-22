蕭美琴競總宣傳推陳出新　遊園風格鎖定親子家庭活動

▲蕭美琴競選總部推出精采的親子活動，邀請老師說故事給小朋友聽。（圖／蕭美琴辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

立法委員蕭美琴競選總部持續推出精采的親子活動，21日上午由「光復童工場」的阿元老師說故事給小朋友聽，下午則是熱鬧應景的搓湯圓活動，大小朋友玩的不亦樂乎。有家長表示，平常各忙各的，難得有機會坐下來，和孩子度過愉快的周末。

上午說故事時間由「光復童工場」的阿元老師導讀繪本，阿元老師帶來以光復為故事場景的《弗費特的旅行》、介紹台灣特色的《台灣風情地圖》，以及《小狐狸》、《我高興》、《街道是大家的》等繪本，一一唸給小朋友聽，並讓孩童在聽完故事之後，畫下心中對故事的心情。

▲推出應景的搓湯圓活動，老師教民眾製作客家紅白小湯圓。

適逢冬至，競選總部下午推出應景的搓湯圓活動，由邱春連老師教民眾製作客家紅白小湯圓，分享湯圓好吃的訣竅。傳統客家湯圓將麵團揉成條狀塊狀，接著在掌心搓成圓心，有些小朋友認真搓出完美的圓形，也有家庭施展創意，捏出笑臉、渲染風等特色湯圓。

蕭美琴競選總部以遊樂園風格在花蓮別開生面，吸引許多親子家庭前往，除了火車模型與親子遊憩區讓小朋友流連忘返，也有咖啡區讓帶孫的爺爺奶奶、爸爸媽媽放鬆休息，此外，競選總部持續推出護唇膏DIY、手作花草紙DIY、繪本導讀等活動。蕭美琴表示，親子活動讓家長能陪同小孩一起參與，促進親子感情，也很適合全家共同來玩。

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