　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

鐵鍊鎖白骨！古代恐怖私刑「浸豬籠」　通姦、偷竊即綑綁丟入池

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼浸豬籠屍體。（圖／翻攝自網路https://kknews.cc/science/33pggmo.html）

▲潭底中這些人體骸骨屬於清末民初時期。（圖／翻攝自每日頭條

實習記者施怡妏／綜合報導

「浸豬籠」又稱為沉塘，是古代社會中一種私刑處罰，主要在明清時期被用來懲罰通姦罪的犯人。該刑罰也隱含著犯人「豬狗不如」，即便投胎轉世也不能當人的意思。廣東省梅州市岩前村的「綠窟潭」是當時處刑罰的地點，在水深約46公尺處，發現了10多具被鐵鍊鎖頸、手腳被綑綁的人體遺骸。

綠窟潭是一處石灰岩沖刷而成的天然岩洞，水深超過50公尺，五顏六色的水色吸引許多潛水愛好者到此冒險，也是中國內地至今發現的首個陸地水下全淹溶洞。一名考察人員到潭底勘側時，發現一堆白骨，令他驚訝的是，這些屍體手腳都被綑綁，身體被鎖鏈銬住。

▲▼浸豬籠。（圖／網路https://kknews.cc/zh-tw/news/zpjjob3.html）

▲綠窟潭底下白骨。（圖／翻攝自每日頭條

廣東驚現浸豬籠女性骸骨，「綠窟酷刑」殺死10多人。(圖／取自網路)

▲潛水專家在綠窟潭發現清代的私刑證據。（圖／取自燕朝都市網

據了解，綠窟潭是在清末民初時期所留下的，是岩前村及周邊村莊用來懲罰違規村民的地方，海底的人體遺骸都是被處以「浸豬籠」而死去的，在當地浸豬籠也稱為「浸綠窟」。

古代封建社會是非常保守且注重禮法，如果丈父過世女生不守寡就是不守婦道，如果偷吃就是犯下滔天大罪，必須被處以私刑「浸豬籠」。《尚書》寫道。「男女不以義交者，其刑宮。」不論男女都會被處罰，只是在力道上有所不同。

林心如在《繡花鞋》中慘遭浸豬籠！(圖／翻攝《繡花鞋》微博)

▲林心如在《繡花鞋》中慘遭浸豬籠！（圖／翻攝《繡花鞋》微博）

行刑者會將犯人手腳用鐵索捆住，裝進用竹子編成的豬籠，在開口處用繩索綑綁，放進江河裡淹浸。罪刑較輕者可以將頭部露出水面，浸在水中好幾個小時；罪刑重者則丟水裡活活溺死。

若是婦人不守婦道，男子偷竊等行為，都可能被鎖上鐵鍊，裝進諸籠內丟入水中。1945年，肖耀義不幸落入當時的族長肖耀明等人之手，「廣東廖添丁」被活活跺爛雙手，裝入豬籠投入綠窟潭中喪命。

現今此刑罰已不常見，但也有一些個案發生。恐怖主義組織「伊斯蘭國」（IS）在2015年時，曾把5名俘虜困在鐵籠裡，丟在游泳池中，最後他們被活活淹死，被亞洲媒體稱為「現代版浸豬籠」。

ET快訊
《食尚玩家》爆收攤「老班底有望回歸」　電視台承認了：有洽談
帶兒子到日本玩「犯大忌」挨轟！蔡阿嘎公開認錯了
《小學堂》小西瓜近況曝光！「大學新身分」網狂讚：不只是學霸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鐵鍊鎖白骨！古代恐怖私刑「浸豬籠」　通姦、偷竊即綑綁丟入池

批反滲透法　人民日報：民進黨讓台灣社會「人人自危」

港府要「台版陳同佳」來港自首　陸委會：真陳同佳至今未受制裁

25歲男「胸部腫成籃球」…6小時手術挖出5kg腫瘤！醫揭原因嘆：5肋骨沒了

深愛16歲女友！13歲男執意「拋課業帶她私奔」：開理髮店過下半輩子…警傻了

陸「加快研究」澳門證交所　用廣東「五招金融合作」來支持

影／同學嘲笑他光頭　爆走弟「霸氣倚桌」舌戰群師：我要尊嚴！

學1個月格鬥就對戰泰拳館長　男大生「35秒被踢昏」3周後過世

華聞快遞／2022年北京機器人產業收入「將超過515億元」

馬雲日接5通借錢電話：大家都不容易「改變自己才能適應」

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

抽13年菸「肺塌陷」！靠插軟管治療　他發文勸世：吸菸只會讓生活更糟

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

鐵鍊鎖白骨！古代恐怖私刑「浸豬籠」　通姦、偷竊即綑綁丟入池

批反滲透法　人民日報：民進黨讓台灣社會「人人自危」

港府要「台版陳同佳」來港自首　陸委會：真陳同佳至今未受制裁

25歲男「胸部腫成籃球」…6小時手術挖出5kg腫瘤！醫揭原因嘆：5肋骨沒了

深愛16歲女友！13歲男執意「拋課業帶她私奔」：開理髮店過下半輩子…警傻了

陸「加快研究」澳門證交所　用廣東「五招金融合作」來支持

影／同學嘲笑他光頭　爆走弟「霸氣倚桌」舌戰群師：我要尊嚴！

學1個月格鬥就對戰泰拳館長　男大生「35秒被踢昏」3周後過世

華聞快遞／2022年北京機器人產業收入「將超過515億元」

馬雲日接5通借錢電話：大家都不容易「改變自己才能適應」

每日限量！台南料多蔥油餅　加了泰式酸辣醬+起司超銷魂

「要你死啦」3惡煞突闖入揮棍毆打！熱炒店老闆頭破血流…客人嚇傻

《食尚玩家》爆收攤「老班底有望回歸」　電視台認了：正在洽談！

2019年「全球房地產投資」下降！　仲量聯行：降幅5%到10%

一次擁有六種湯！在地高CP值礁溪溫泉飯店　親子主題房隨你挑

拚雙北立委全壘打　陳建仁、賴清德「雙北同行」掃街拉票

吳建豪xVESSEL解構神鞋出高筒款！毛茸茸的泡泡糖粉紅色　女孩必定尖叫

「很多人想影響台灣選舉」　蔡英文台中拉票：大家「心頭抓乎定」

台中歌劇院打造「星光實驗室」　沈浸式體驗展免費參觀

大賣場排隊離場竟遭嗆！駕駛飆國罵擋閘門還拍打車窗...他無奈PO網警回應了

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

大陸熱門新聞

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

香港驚見2男浮屍「雙腳綁啞鈴、膠帶封嘴」

他「強行揉腳」絲襪妹！進電梯後畫面嚇慘人

廁所抽菸起口角！14歲國二生遭同學丟下4樓

營收達100億！騰訊雲送員工「iPhone 11 Pro」

解放軍退將：兩個旅就攻下澎湖　

男「吃包子」被測出酒駕！網傻眼：都不敢吃了

手機比小孩重要！11歲男童節目爆哭

台男在尖沙嘴搶劫　港府拒司法互助

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

13歲男孩執意帶16歲女友私奔　警傻了

130kg妹減到剩40kg　指紋變形「辦身分證被拒」

火車站看中2歲娃！中年女一把抱走：我生不出來

江蘇台商挺韓　籲返鄉投票翻轉台灣

更多熱門

相關新聞

媳婦想看病　公公浸豬籠村民圍觀

媳婦想看病　公公浸豬籠村民圍觀

廣西桂平市一名媳婦想拿自己和女兒的低收入戶補助去看病，結果遭公公拒絕，兩人因此發生口角，她則被以「浸豬籠」的方式扔進河裡處罰，險些溺斃，一旁的村民非但沒有勸阻或出手相救，反而還冷眼旁觀，就連小孩子也好奇地在旁邊觀看。

洗門風？　台灣戴「哮鬼仔殼」

洗門風？　台灣戴「哮鬼仔殼」

廣西男童偷10萬被「關豬籠」

廣西男童偷10萬被「關豬籠」

廣東浸豬籠「綠窟酷刑」殺10多人

廣東浸豬籠「綠窟酷刑」殺10多人

關鍵字：

浸豬籠綠窟潭

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

「最正練習生」遭控台獨！

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

香港驚見2男浮屍「雙腳綁啞鈴、膠帶封嘴」

女大生浮潛遭鯊魚群「五馬分屍」

新日式Buffet「和牛握壽司」隨你吃

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面