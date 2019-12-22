鐵鍊鎖白骨！古代恐怖私刑「浸豬籠」　通姦、偷竊即綑綁丟入池

▲潭底中這些人體骸骨屬於清末民初時期。（圖／翻攝自每日頭條）

實習記者施怡妏／綜合報導

「浸豬籠」又稱為沉塘，是古代社會中一種私刑處罰，主要在明清時期被用來懲罰通姦罪的犯人。該刑罰也隱含著犯人「豬狗不如」，即便投胎轉世也不能當人的意思。廣東省梅州市岩前村的「綠窟潭」是當時處刑罰的地點，在水深約46公尺處，發現了10多具被鐵鍊鎖頸、手腳被綑綁的人體遺骸。

綠窟潭是一處石灰岩沖刷而成的天然岩洞，水深超過50公尺，五顏六色的水色吸引許多潛水愛好者到此冒險，也是中國內地至今發現的首個陸地水下全淹溶洞。一名考察人員到潭底勘側時，發現一堆白骨，令他驚訝的是，這些屍體手腳都被綑綁，身體被鎖鏈銬住。

▲綠窟潭底下白骨。（圖／翻攝自每日頭條）

▲潛水專家在綠窟潭發現清代的私刑證據。（圖／取自燕朝都市網）

據了解，綠窟潭是在清末民初時期所留下的，是岩前村及周邊村莊用來懲罰違規村民的地方，海底的人體遺骸都是被處以「浸豬籠」而死去的，在當地浸豬籠也稱為「浸綠窟」。

古代封建社會是非常保守且注重禮法，如果丈父過世女生不守寡就是不守婦道，如果偷吃就是犯下滔天大罪，必須被處以私刑「浸豬籠」。《尚書》寫道。「男女不以義交者，其刑宮。」不論男女都會被處罰，只是在力道上有所不同。

▲林心如在《繡花鞋》中慘遭浸豬籠！（圖／翻攝《繡花鞋》微博）

行刑者會將犯人手腳用鐵索捆住，裝進用竹子編成的豬籠，在開口處用繩索綑綁，放進江河裡淹浸。罪刑較輕者可以將頭部露出水面，浸在水中好幾個小時；罪刑重者則丟水裡活活溺死。

若是婦人不守婦道，男子偷竊等行為，都可能被鎖上鐵鍊，裝進諸籠內丟入水中。1945年，肖耀義不幸落入當時的族長肖耀明等人之手，「廣東廖添丁」被活活跺爛雙手，裝入豬籠投入綠窟潭中喪命。

現今此刑罰已不常見，但也有一些個案發生。恐怖主義組織「伊斯蘭國」（IS）在2015年時，曾把5名俘虜困在鐵籠裡，丟在游泳池中，最後他們被活活淹死，被亞洲媒體稱為「現代版浸豬籠」。