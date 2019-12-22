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減肥男夾「菜蛋油雞」120元控：皇帝在吃？當大里人都傻瓜？　店家回應了

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減肥男夾「菜蛋油雞」120元控：皇帝在吃？當大里人傻瓜？　店家回應了。（圖／東森新聞）

▲林先生PO出菜色照控訴店家。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名林先生指控，到大里一間自助餐店夾了兩樣菜、一顆荷包蛋和5塊油雞肉，竟要價120元，「你是皇帝在吃的是不是啊」，更質疑店家明明一開始是說100元。對此，店家直呼冤枉，強調油雞本來就很貴，客人是拿6塊肉為什麼只說5塊，且一開始就有說是120元，應該是對方聽錯。

《東森新聞》報導，林先生20日中午買便當，因在減肥只吃蛋菜肉，沒買白飯，結帳要120元，他傻眼在「大里人聊天室」臉書社團說，「不要當大里人都是傻瓜，祝你生意興隆。」

請繼續往下閱讀...

林先生受訪時控訴，一開始夾完菜問店員多少錢，「她說100塊，我拿1000給她找錢，她找我880元，我還想說奇怪為什麼120？你剛才不是講100塊嗎？」他說，店家菜色都沒標價，「這樣的便當不用飯120元，你是皇帝在吃的是不是啊？」

▼店家解釋每樣菜的價格，的確是120元。（圖／東森新聞）

減肥男夾「菜蛋油雞」120元控：皇帝在吃？當大里人傻瓜？　店家回應了。（圖／東森新聞）

林先生更質疑店家根本是依心情在計價，「很多人被她依照這種心情計價，那個價位很誇張，你今天去買跟明天去買，價差可以差到15元。」

對此，店家解釋，男子拿了一顆荷包蛋10元、兩樣菜共20元、油雞1塊15元、6塊就要90元，加起來總共是120元，根本沒算錯。

老闆娘直呼好委屈，「我本來就跟他說120元，他沒有聽懂」，客人夾6塊油雞卻說5塊，「雞肉你自己去看，那個肉我們切很大塊…其實我們這邊是老實在做生意啦，他這樣PO上網不好啦。」店家反批客人亂PO網毀害商譽，但考慮會標價，以免再發生類似糾紛。

不過，不少消費者則力挺店家，大讚平價又好吃，因內用的白飯、湯和炒麵都能免費吃到飽，「本來就很實在啦，不然我幹嘛每天都來」、「算平價了，我自己覺得還算合理啦。」

減肥男夾「菜蛋油雞」120元控：皇帝在吃？當大里人傻瓜？　店家回應了。（圖／東森新聞）

▲▼老闆娘無奈喊冤，強調他們都是老實在做生意。（圖／東森新聞）

減肥男夾「菜蛋油雞」120元控：皇帝在吃？當大里人傻瓜？　店家回應了。（圖／東森新聞）

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