藍鳥尋一壘補強　想帶回洋基棄將恩卡納辛恩

▲▼恩卡納辛恩有望回到老東家。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基巨砲恩卡納辛恩(Edwin Encarnacion)今年季後投入自由市場，現在有望與老東家藍鳥隊再續前緣，根據《Sportsnet》報導指出，藍鳥隊正在尋找一壘的補強方案，對於簽下這位曾經在多倫多效力8年的重砲手感到很興趣。

恩卡納辛恩自2009年轉戰藍鳥後，一共待了8個球季，這段期間合計即出239支全壘打和679分打點，其中全壘打數量排名隊史第3多，僅次於包提斯塔(Jose Bautista)和迪加多(Carlos Delgado)，成為大聯盟最可怕的巨砲之一，

恩卡納辛恩在2016年離開藍鳥隊，隨後與印地安人簽下3年合約，不過在印城僅待了2個球季，就被交易到水手隊，接著又被送到了洋基隊，而今年球季結束後洋基並未執行2000萬美元的選擇權。

恩卡納辛恩近5年平均每季都能有36轟的成績表現，長打能力並未隨著年紀有大幅退化的跡象，而他的加入剛好能補足史莫克(Justin Smoak)離隊的火力缺口。

除了藍鳥隊想要爭取恩卡納辛恩加盟，白襪隊也展開積極追求，儘管白襪陣中已有一壘重砲阿布瑞尤(Jose Abreu)，但恩卡納辛恩的加入預計將能專職DH。

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