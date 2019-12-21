失控連撞15台汽機車1人傷　駕駛闖禍「心慌小跑步」棄車肇逃

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區民族路21日上午10時許發生一起肇逃車禍，一輛白色轎車車行經該地時突然失控，撞擊路邊停放的14輛機車及1輛汽車，一名路過的女行人也遭波及導致右腿擦傷，駕駛肇事後竟將車輛開走，隨後將車輛停在路旁後徒步躲入逃逸，目前警方已指握駕駛身份，正在追查當中。

▲蘆洲發生一起肇逃案件，駕駛連撞15輛汽機車後竟棄車逃跑。（圖／記者陳豐德翻攝）



據查證，肇事駕駛所開的是昨日所租的租賃車，原本向租車業者租了1天，後因故又向業者延期3天，但到案發時該車已租了5天仍未歸還，原本預計是21號當日要去歸還，不料卻在蘆洲區民族路網民義街方向行駛時失控，撞擊路邊停放共15台汽、機車，一名27歲的陳女遭波及右腿擦傷。

路口監視器拍下，肇事的駕駛在撞上路邊車輛後卻逕自逃逸，並將車子停在民權路與民義街口，下車後慌忙小跑步離開現場，目前警方已經擴大調閱監視器，目前已掌握身份，將依刑法185條之4「駕駛動力交通工具致人死傷而逃逸者，處一年以上、七年以下有期徒刑」。

臉書地方粉絲團「我是蘆洲人」PO出照片呼籲肇事者出面處理，底下隨即有網友表示「該不會又是酒駕，好誇張」、「撞成這樣還敢烙跑，太牛了吧！」、「車子停在民權路小籠包店前面」、「酒退了 自然會現身」、「這下車主過年前，就要先包一包很大的紅包了」、「現在大概可能躲在旅館等酒退吧？」、「我的gogoro 已全毀變形」。

▼肇事車主將租賃車丟棄路旁，右前保險桿幾乎全毀。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼一整排汽機車全都被撞至扭曲變形。（圖／記者陳豐德翻攝）



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