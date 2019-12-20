小鎮攝影展開展！吃完滷肉飯、珍奶　跨年再去「福、仙、山」迎曙光

▲小鎮漫遊攝影展今開展。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將2019年訂為小鎮漫遊年，觀光局在社群網站上發起「小鎮美照募集」活動，邀請民眾以「一人一張小鎮日常」為主題分享每個人鏡頭下的小鎮美照．並於今（20）日起舉辦為期10天的「小鎮漫遊攝影展」，攝影展有40個經典小鎮不同的風光景色，包括台東池上、宜蘭頭城、台北北投等，在地特色一覽無遺。

今年來台旅客突破1111萬人次，我國已是連續5年觀光客突破千萬人，觀光局為推廣在地深度旅遊，將2019年訂為小鎮漫遊年，讓旅客了解台灣小鎮特色，體會各地歷史人文、自然生態與特色美食。

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▲小鎮漫遊攝影展今開展。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局長周永暉表示，攝影展設在巷弄，非常接地氣，我國有豐富的觀光資源，去年主推美麗海灣，今年主推台灣小鎮，明年則是脊梁山脈，希望透過小鎮漫遊年，讓國內外旅客都知道，台灣各小鎮有什麼特色。

周永暉表示，歲末年終已近，旅客可至「福、仙、山」跨年，包括是福隆、三仙台、阿里山三地，在鼠年迎接美麗曙光，新的一年也迎來新的希望與幸福。盼各小鎮都能數十年如一日，呈現最美好的一面給旅客。

小鎮漫遊攝影展於今日下午2點正式開幕，至29日為止於每日的10點至18點半開放，展間擺放多幅小鎮照片，民眾透過觀賞攝影作品，彷彿親臨小鎮，也讓民眾更想到現場觀光。攝影室也限量提供台灣美食滷肉飯、珍珠奶茶，讓攝影展好看、好吃、又好玩。

觀光局吉祥物喔熊組長將於24日與民眾一同製作、體驗美食手作課程，名額有限，民眾須於現場報名，詳細活動內容與喔熊組長出席時間，則於喔熊 Ohbear臉書粉絲專頁公佈。

▲小鎮漫遊攝影展今開展。（圖／記者李宜秦攝）