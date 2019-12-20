迷客夏回應「買6杯捐6元」總金額蹊蹺！公布匯款記錄、存摺　2原因「無法被6整除」

▲原po覺得總數怪怪的。（圖／翻攝自Dcard）

記者葉國吏／綜合報導

手搖飲料品牌「迷客夏」，近日因杯身上的「單筆買6杯即為您捐出6元」，但捐出總金額卻不是6的倍數，引起網友討論。對此「迷客夏」發聲明解釋「無法整除」的原因。

網友在Dcard發文提到，昨天去買迷客夏，在杯身上看到充滿正能量的公益活動，不過上面的數字又讓他覺得怪怪的，「每買6杯就捐6元，但是...2029萬9606才不是6的倍數，你是捐到那裡去了？」看到原po突破盲點，網友們不禁笑回「原來不只我有這個疑問，前幾天喝迷客夏，也默默拿手機出來算」、「商人最會唬爛，但他們願意捐款還是值得鼓勵，希望其他企業一起跟進」。

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▲▼迷客夏公布匯款記錄、存摺影本，回應捐款金額非6倍數的原因。（圖／翻攝自迷客夏官網）

對此迷客夏在官網發表聲明指出，「綠光公益計畫」剛開始因每月的小額捐款金額尚在網路銀行轉帳範圍內，因此有跨行轉帳的手續費扣除；不過後來因為門市數量增加，所以每月匯款改為半年匯款，這讓捐款金額產生利息。另外也有加盟主額外多捐款項，所以才會讓總金額不是6的倍數。

迷客夏同時也公布匯款記錄、存摺影本，並透露如今捐款金額也早已超過杯身標示的金額，還多了240萬元。