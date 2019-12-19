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Pantone公布2020年度代表色，比藍色更湛藍的「經典藍」

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繼2019年的活珊瑚橘之後，Pantone宣布2020年度代表色為「經典藍」，編號19-4052的經典藍，這種持久的藍色海洋色調注入了平靜，自信和聯繫，突顯了人們在渴望跨入新時代門檻之際，建立一個可靠和穩定的基礎。

「我們正生活在一個需要信任與信心的時代，Pantone編號19-4052的經典藍，表現出一種穩定和自信，一個堅定且可依賴的藍色海洋調，充滿深刻的共鳴，像是提供了一種如船錨扣住的基礎、浩瀚無邊的藍色夜空，經典藍鼓勵著我們將眼光放遠並拓展思維，挑戰著我們想得更深入、增廣見聞以及打開暢通的交流。」Pantone Color Institute副總裁Laurie Pressman這麼說著。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Pantone 19-4052經典藍色在人們的心理中留下了寧靜的色彩，為人類的精神帶來了和平與安寧，提供了庇護所。經典藍也有助於集中註意力並帶來激光般的清晰度，使我們思想重新集中。 經典藍色碼 CMYK ：C 100 M 76 Y 25 K 0

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

正如副總裁普斯曼Pressman指出的那樣，這種新的色調源於“買更少買更好”的思想，即永恆和長壽。 趨勢專家告訴《 Vogue》，經典藍色在2020年的意義反映了我們環保意識的轉變，因此為什麼我們偏向於短期內不會過時的顏色。

© Edward Berthelot
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這也是一種直觀且具有包容性的顏色，Pressman表示：藍色是最普遍使用的顏色家族，因為我們都可以與它們有關。

© Matthew Sperzel
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而且我們不能忽略這樣一個事實，時尚界的巨頭Chanel，Marc Jacobs，Bethany Williams，Givenchy和Gucci已經將Classic Blue納入其SS20系列，對街頭風格系列產生了令人舒緩的影響。讓人感到平靜的藍色，不會過於甜美也不會太過陽剛，搶先加入在外套中，如果再配上毛茸茸的材質，能令人感到舒緩與放鬆，也能將膚色更襯得白皙。

© Christian Vierig
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

讓人可以搭配在下半身的單品，也有種俐落的視覺感，不過於膨脹，上半身簡單用白色、黑色，都能讓經典藍更加突出，不讓整體顯得過於凌亂。

 © Søren Jepsen / The Locals
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY SANDY HSU, CELIA FERNANDEZ CARNICERO
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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