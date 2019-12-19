女友逛寶雅每次40分鐘起跳...他驚恐po文　網附和逛完會想上廁所

▲ 網友提到，寶雅有股神奇吸引力，每次女友都要逛很久。（圖／記者黃靖惠攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

男女生不論思考模式還是生活型態都大不相同，就購物方面而言，通常女生所花費的時間，就會普遍比男生久。最近有網友在Dcard上發文表示，女友很喜歡去逛本土連鎖美妝用品店「寶雅」，不過每次進去逛，至少都會在裡面待個40分鐘以上才會出來，讓他對寶雅相當畏懼，忍不住詢問其他人「難道你們的女友或者『妳』們自己也會這樣嗎？」

「我真的覺得寶雅是個很恐怖的地方，每次進去沒有個40分鐘根本出不來。」原PO在文中提到，女友經常每隔2到3天就會去逛一趟寶雅，不停試同一支口紅，然後露出「好想購買」的神情，就這樣每次都會在店內待上超過40分鐘。近期更是破紀錄，逛了超過1小時，只因為發現超喜歡的卡通聯名洗手乳。

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「她竟然說想要每一瓶都想各帶兩瓶回家，就這樣猶豫了很久，跟我盧了一個多小時，最後每一款『只』帶了一瓶回家 。」面對這樣的狀況，原PO忍不住發問，「難道你們的女友或者『妳們』自己也會這樣嗎？」

▲不少人紛紛回應，自己逛美妝、文具店時也要花很長時間。（圖／pixabay）

面對原PO的困惑，許多網友紛紛在下方留言分享自己的經驗，「寶雅有一種神奇魔咒，逛了很療癒耶」、「我逛寶雅大概要20分鐘。」、「我妹會逛完康是美，接著逛屈臣氏，然後寶雅…我的話，如果有九乘九、金石堂等文具店開在隔壁，應該也能耗掉一小時」、「一個月進去一次，一次兩個籃子不夠裝哈哈哈」、「身為男性，我也會逛很久，因為我有重度購物慾」、「男生都會停留在寶雅的零食區…」、「每次女友去一趟寶雅回來時，我都以為她出國逛免稅店。」

也有不少人提到，寶雅似乎有種特殊的磁場，每每逛一逛就會想上廁所，「我覺得最恐怖的是每次進去都會想大便」、「真的耶！我只要便秘，男友就會帶我去逛寶雅，逛完一圈就會馬上有感覺。」、「可能是看到太多想買得很興奮，造成另類的壓迫，我進去也會很想上廁所。」

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