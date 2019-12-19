廚房家電創新雙重溫控　營養師傳授新手媽咪健康廚法！

▲使用飛利浦「紅小萬」，新手媽媽在短時間內，就可端出廚師級的美味佳餚。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者陳珊珊／採訪報導

在家下廚，怎麼控制好爐火大小，煮出健康又美味的料理，常常令初入廚房新手媽媽感到困擾，不過現在有新幫手了！飛利浦推出智慧萬用鍋「紅小萬」，讓新手媽媽事半功倍，短時間內就可以做出健康又能保留營養的美味料理。

▲使用飛利浦「紅小萬」，讓新手媽媽不再煩惱，輕鬆做出美味的花生燉豬蹄。（圖／記者吳杰澄攝）

營養師陳怡錞表示：「對於比較不擅長廚藝的新手媽媽來說，想要做比較複雜而且需要技巧的料理，常常不知道如何下手，而且需要去控制爐火，又更加困難，這時候如果有好用的廚房家電，就可以讓新手媽媽做菜更事半功倍。像飛利浦的『紅小萬』，它有多種智慧料理模式，能精準控制食材煮熟的時間以及溫度」。

飛利浦雙重溫控智慧萬用鍋，強調頂部、底部皆有溫度控制感應，不只可以精準掌握食材溫度，讓食材精準熟成，更有中途加料與收汁入味等功能，讓廚房新手減去許多煩惱，美味也大幅升級。

▲飛利浦「紅小萬」擁有許多智慧料理模式。（圖／記者吳杰澄攝）

▲使用飛利浦萬用鍋（圖右）與使用傳統爐火（圖左）相比，燉煮出來的花生豬腳湯無論是色澤和香氣都勝出，也保存更多的營養價值。（圖／記者吳杰澄攝）

只要放入食材，輕輕按下按鍵，短時間就能煮出Q彈軟嫩的花生燉豬蹄，連廚房新手都可以簡單上手。陳怡錞表示，「『花生燉豬蹄』這道菜本身裡面含有豐富的膠質，以及花生的必需脂肪酸，這是哺乳媽咪發奶的聖品。那通常利用爐火來煮豬蹄，至少需要2個半小時以上的時間，才能讓豬蹄軟爛，其實非常耗時，如果利用『紅小萬』來做烹調，只需要1個小時，就可以讓豬蹄軟爛、好入口，不僅口感變得更好，而且縮短了烹調時間，更能保留食材裡面的營養」。

▲飛利浦雙重溫控智慧萬用鍋「紅小萬」，受到許多消費者喜愛。（圖／台灣飛利浦提供）

做菜想要不費力且事半功倍，選對廚房家電很重要！飛利浦的「紅小萬」，幫助許多廚房新手，在短時間內就能輕鬆端出廚師級的精琢佳餚，成為新手媽媽們不可或缺的好夥伴。