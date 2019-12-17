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美與塔利班恢復談判　駐阿富汗士兵擬撤4000人

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▲▼ 美軍駐阿富汗士兵 。（圖／路透）

▲駐阿富汗美軍。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

美國參議員林賽·格雷厄姆（Lindsey Graham）16日表示，總統川普可能會在未來幾週宣布從阿富汗撤出約4000名士兵，撤軍進程有可能從明年開始，隨著軍事能力的提升，所需的數量就可以減少。不過，美國駐阿富汗軍隊發言人則說，尚未收到縮減駐軍人數的命令。

據《美國國家廣播公司》報導，美國和阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）已在一週前恢復談判，雙方都希望可以降低衝突，減少駐軍數量。

美國在2001年的911事件後，為了逮捕蓋達組織成員及懲罰塔利班政權而發動阿富汗戰爭，並在2009年向阿富汗增兵3萬人。近幾年美軍開始逐步從阿富汗戰場撤出，現階段駐軍數量大約1.3萬人。

▲美國駐阿富汗的巴格拉姆（Bagram）空軍基地周邊11日發生一場自殺式襲擊，至少2死。（圖／路透）

▲美國駐阿富汗的巴格拉姆（Bagram）空軍基地周邊11日發生一場自殺式襲擊。（圖／路透社）

川普在2016年競選總統期間，曾抱怨阿富汗戰爭耗費美國人的時間、金錢和性命，承諾結束戰爭，並有意在2020年11月總統大選之前減少在阿富汗的駐軍數量，希望可以與塔利班達成和平協議。

美國與極端組織塔利班（Taliban）才在上周恢復談判，11日卻又發生塔利班對喀布爾北部一座美國空軍基地發動襲擊，導致2名平民死亡，美國12日決定暫停會議。 

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