先開放員工低價認股再設高門檻　亞航員工買不到控董座全包

圖文／鏡週刊

亞航員工向鏡週刊投訴，指董事長盧天麟上任後，利用公司增資大量認購股票、獲利近千萬元。知情人士說，亞航董事長盧天麟2016年11月接任亞航董事長後，就急忙在當月底公告辦理現金增資，還說要提撥15％的股份，以每股17.5元的超低價格讓員工認購，當成員工紅利。但離譜的是，盧在訂定認購規則時，卻以一千股為單位，限定只有組長級與10年以上年資的老員工才可認購，結果亞航800多名員工中，有近600名不符資格，剩下沒有員工認購的股份，全都被盧自己買下。

隔年12月，亞航股價達到40元，盧天麟再次辦理現金增資，以遠低於市價的22元，進行第二次員工認股。盧就靠著這二次員工認股的機會，一躍成為亞航第九大股東，也是民股的最大股東。對比二次認股後的股價，盧的身價暴漲近千萬元。

許多亞航員工對此相當不滿，認為盧天麟是亞航董事長兼總經理，而且是以國發基金投資的台翔航太法人身分成為官股代表，並不能算是亞航的員工，沒有資格認購並持有這些股票，盧根本是利用董事長身分來中飽私囊！

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