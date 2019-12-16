前勞委會主委被爆羞辱員工　把亞航前總經理降職當警衛

圖文／鏡週刊

亞航員工向鏡週刊投訴，指董事長盧天麟曾任勞委會主委，自詡處理勞資關係經驗豐富，但從去年11月至今年7月止，他卻無視《勞基法》規定，大舉開除近10名員工，其中一人還是曾任亞航總經理的于羾。

該員工指出，盧天麟進入亞航後，先將擁有航太博士學位的于羾，從董事長室特助降為主任專員，之後又想指派他擔任警衛，因于拒絕接受，盧便再將他降為專員，調到管理處安全組的消防隊，擔任工廠消防安全工作，想藉此逼退他。由於于拒不辭職，盧最後竟以他洩漏公司機密、請假不實等理由開除他，雙方因此鬧上法院，目前仍在訴訟中。

今年5月22日，盧天麟又無預警表示要裁撤工程處5個組，要求30多名工程師在下班前，到其他單位自尋職缺，結果有15名工程師因找不到職缺，最後慘遭資遣。由於公司僅口頭通知，且規定一天之內要自尋出路，這些被資遣的工程師根本來不及反應，就被迫丟了飯碗。

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其中10名工程師認為很難跟公司鬥，因此摸摸鼻子、拿了資遣費走人，但另外5名工程師決心力爭到底，目前仍和亞航針對「確認雇傭關係」進行訴訟。一名資深員工說，根據《民航法》規定，公司維修工廠必須依照工程處提供的技術資料施工，為維修飛機的程序及技術把關，如今亞航連工程處都被裁掉，未來的維修品質令人憂心。

資深員工強調，亞航的組織若有異動，必須經董事會同意，報請民航局認可，但盧天麟完全不依民航局及公司的規定處理，不以公司營運為考量，也無視飛航安全，簡直無法無天。



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