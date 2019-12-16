員工投訴亞航董座1人兼4職自肥賺飽飽　害全民虧6億

圖文／鏡週刊

曾是扁政府最後一任勞委會主委的盧天麟，目前擔任政府投資的台翔航太、亞洲航空董事長兼總經理，一人身兼4職，今年8月才遭國民黨立委質疑是肥貓，最近又有亞航員工向鏡週刊投訴，指盧上任後胡作非為，不僅利用公司增資大量認購股票、獲利近千萬元，還大舉開除、資遣員工，把前總經理降為警衛，甚至將黑鷹直升機維修標案，拱手讓給漢翔公司。由於盧之前曾在漢翔服務多年，也是漢翔的股東，外傳他積極爭取漢翔董事長職務，引發極大爭議。

主要業務是軍機維修的亞洲航空公司，股東包括國發基金投資的台翔航太、台糖公司，官股占比超過8成。亞航去年2月股票上市，掛牌當日的收盤價為33.3元，換算公司市值高達40億元。

不過，根據亞航的財報，到今年11月為止，亞航股價已跌至21.6元，短短不到2年，公司市值蒸發超過18億元，若以國發基金間接持有的亞航股權計算，等於讓全國納稅人虧了6億多元。

請繼續往下閱讀...

不少員工都認為，亞航之所以會虧損至此，現任董事長盧天麟要負最大責任。一名資深員工告訴本刊：「盧之前在漢翔公司任職，30年來從未當過廠長級以上的主管，僅擔任工會理事長，根本沒有管理營運的實務經驗，無法勝任亞航董事長兼總經理的職務。」



更多鏡週刊報導

【肥貓撈亞航2】前立委後台好硬 遭判貪汙還能空降當董座

【肥貓撈亞航3】開放認股他設高門檻 員工買不到的他全包

【肥貓撈亞航4】前勞委會主委羞辱員工 把博士前總經理降職當警衛