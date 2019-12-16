千元預算買高CP神鞋！義大利原廠監製高科技超彈力ETPU中底　震撼運動鞋市場

▲義大利運動品牌diadora平價推出高科技超彈力ETPU中底運動鞋，一上市就熱銷缺貨。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

潮流名人代言的超火潮鞋相當吸睛，但過高的定價令許多人只能遠觀、難以出手，義大利國寶級運動品牌diadora（迪亞多那）選擇反其道而行，採用高端製鞋科技的「ETPU中底」材質，只要一千多元即可入手，成為運動用品店內的隱藏版神鞋！

來自於義大利的diadora製鞋經驗已有71年，品牌過去以研發專業球類產品及慢跑、訓練鞋等產品，且針對不同國家推出符合在地市場需求的鞋款設計，迪亞多那在台灣設計以高CP值耐穿的運動鞋款成為家喻戶曉的知名運動品牌，始終堅持平價、優質、與舒適的精神研發設計，成為許多家庭鞋櫃中必備的超值好鞋，連愛運動的品牌大使趙駿亞更是對這雙ETPU新鞋款讚譽有加。

▲迪亞多那推出最夯的ETPU中底科技材質運動鞋，讓消費者千元左右無痛入手。

資深跑者與喜愛研究鞋款的消費者都知道一雙鞋的靈魂在於中底，義大利國寶級運動品牌diadora（迪亞多那）採用高端製鞋科技的「ETPU中底」材質，ETPU發泡熱塑性聚氨酯是一種结晶型物理發泡材料，無毒無味、可分解，更環保；具有高强度耐熱性，緩震、輕便舒適、高回彈力、抗菌、透氣。ETPU發泡微球製成的中底可有效吸收運動過程中壓力對足部的衝擊，為足部提供良好的緩震性能,，只要一千多元即可入手，成為運動用品店內的隱藏版神鞋！

▲高科技ETPU中底是發泡微球材質，穿起來緩震具超Q回彈力。

近期迪亞多那在義大利原廠監製下，針對台灣消費市場結合趨勢科技，經歷繁雜工法程序，誕生最新一季ETPU超彈力運動鞋，大手筆將製作成本昂貴的ETPU Q彈技術運用在輕跑鞋系列中，具備緩震與超Q彈力特性，在高溫或低溫下都能保持穩定不變異的穩定性；鞋面則採用透氣性佳的網布材質，且全腳掌採用橡膠大底增加耐磨度，提升鞋款耐用度，創造極佳的運動效能。

▲超親民的價格一上市就大熱銷，12月推出男女各2款活力色。

12月全新上市的ETPU超彈力運動鞋，推出男款黑、藍，女款黑紫、灰粉各2色，以充滿活力感的超實穿配色，方便運動愛好者任意搭配各色系運動服裝，由於ETPU超彈力運動鞋一穿Q彈有感、舒適度高，加上售價相當平實，因此在12月初甫上市即造成消費者搶購，也再次為迪亞多那運動鞋掀起一波討論熱潮。預計2020年1月熱賣追加，推出沉穩系新色，讓民眾以輕鬆無負擔的方式購入ETPU超彈力運動鞋，持續愛運動。

▲2020 / 1月即將推出沉穩系新色。

官網網址：https://lihi1.com/kiQY1

銷售店點：https://lihi1.com/LICzY