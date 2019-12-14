南迴改完工！安朔－草埔段12/23正式通車　屏東→台東省30分鐘

▲南迴公路截彎取直拓寬改善工程12/23全線通車。（圖／記者楊鈞典翻攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部公路總局辦理台9線南迴公路拓寬改善後續計畫，總經費共204.25億元，分為3路段執行，香蘭至金崙及金崙至大鳥段已通車，最後的安朔至草埔段將於23日下午正式開放通車。屆時全線通車後，可大幅拉近台東與屏東距離，單程可縮短車程達30分鐘。

公路總局表示，為提高南迴公路之安全性與抗災能力，公總推動辦理「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」，分為3路段改善，其中香蘭至金崙及金崙至大鳥段，屬於沿海岸拓寬路段，已於今年10月28日前陸續通車。

請繼續往下閱讀...

▲台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔高架橋。（圖／公路總局提供）

而安朔至草埔段則為新闢路線截彎取直路段，在各標承攬廠商通力合作，同時採取土建、機電、交控等併行施工策略，各項工程進展順利。公總協調各單位進行必要防災演練與安全諮詢計畫，確定通車相關設備可再20日達到標準。

公路總局表示，安朔至草埔段確定將於23日下午正式開放通車，當天上午將邀請行政院長蘇貞昌主持全線通車典禮。屆時全線通車後，台東與屏東單程車程將可縮短30分鐘，有效提振台東及屏東地區觀光旅遊事業，增加道路容量，提高行車速率，並提升東西部地區連結與均衡發展。