台南縱火7死案　精神科醫師：反社會人格與家庭環境有很大關聯

▲余俊彥醫師認為，反社會人格與家庭環境有很大關聯。（圖／豐原醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

台南玉井佛堂縱火案造成7人死亡慘劇，嫌犯是否具有反社會人格傾向，引發各界討論，台中市豐原醫院精神科主任余俊彥表示，有「反社會人格」的人，情緒、行為上比較衝動、虐待動物、殘人行為也比較高，相較缺乏同理心，主要導致這種人格特質的原因不明，但多跟遺傳、大腦發育、家庭及社會環境有相關聯。

不過，要辨別這個人是否患有「反社會人格」，余俊彥認為，必須要先跟精神疾病發作時作區別，因為有一些像是憂鬱症、躁鬱症等急性精神疾病發作時，或是在酒精、毒品藥物的影響下，出現的失控行為都很類似，所以必須要去對照過去，是否有類似的失控行為發過，才能真正辨別是否是反社會人格。

余說，通常要確診是否是「反社會人格」的時機都在年滿15歲之後，主要是在小的時候，人格特質尚未穩定成熟，很容易被外界因素所干擾，而無法確診，一旦確診患者有反社會人格情形，周邊的親友應不要用言語和肢體的刺激、挑釁及壓力，才能減少此人超出失控、與規範之外的後果產生。

余俊彥強調，一個有反社會人格的人，對於社會的規範、以及法律的遵循上都比較難以遵守，有的在求學的過程中還會出現逃學、逃兵情況、或是留下犯罪紀錄，雖然無法控制自己的行為，但並不會因為一句話的刺激就立刻產生失控行為，多數是不斷的衝突、言語累積所致，才會讓反社會人格的人出現無法控制自己的行為。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來