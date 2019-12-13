雙喜臨門！李坤儀順利產子　高齡97歲李登輝抱曾外孫了

圖文／鏡週刊

高齡97歲前總統李登輝日前獲得日本富士產經集團的「正論大獎」（正論大賞）特別獎，而他的寶貝孫女「巧巧」李坤儀11月底也順利產下射手座的兒子，李登輝終於能抱曾外孫，可說是雙喜臨門。

李坤儀本月5日透過臉書在大安區坐月子中心打卡，強調她「一轉眼卸貨已經一週了」，還貼出洗頭及按摩室，是她最愛的2個地方。她還幽默地說：「睽別1年多，食物依舊美味，護理人員依舊貼心，有助畜牧業發展。」也顯示她都親自餵孩子喝母乳。

李坤儀的友人紛紛透過臉書表達祝賀之意，有朋友關心她：「好好找時間休息，之後就要奮戰二寶生活了！」李坤儀還回應：「剉勒等啊（台語害怕之意）！」

據了解，雖然李登輝已知道孫女產子消息，不過因為巧巧和孩子都還在坐月子，所以李還沒和小曾外孫見面，可能要到年底巧巧坐月子結束後，才能嚐到「抱孫」滋味。

本刊今年8月就曾報導，38歲的李坤儀今年7月透過個人臉書分享婦產科名醫蘇怡寧的臉書發文，包括一段胎兒的超音波影片，並引述蘇的文章，「有多少父母幾乎是燃燒自己的生命想要把他肚子裡的寶貝健康的留下來。」透露自己再次懷孕的消息。

7月30日，李坤儀又在臉書貼出自己代理，有「巧克力界的愛馬仕」稱號的日內瓦頂級純手工巧克力「Du Rhone Chocolatier」中秋限定禮盒DM，強調中秋限定的柚子松露巧克力，她到歐洲時候搶先吃到，「以一個孕婦敏感又龜毛的味覺保證，真的很好吃。」證實她已懷孕。

李坤儀去年4月6日生下女兒，而她的夫婿趙贊凱婚後已辭去凱渥香港分公司總經理一職，加入李的經營團隊，2人一同經營巧克力及精品家具事業。



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