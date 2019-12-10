「台積億男」年薪400萬！30年生活剩上班睡覺一身病　遭妻提告…財產剩12萬

圖文／鏡週刊

張男年約50歲，已工作30年，年薪約400萬元，大學畢業進入台積電時，正好趕上員工分紅配股還沒費用化的年代，也因此成為「電子新貴」，有了上億身價，但賣命工作，日夜輪班，當時的電子新貴生活只剩上班和睡覺，身體也出狀況，家庭也出了問題，張男與妻生了一對子女，妻子扶養子女上大學後，上法庭訴請與夫離婚，並指控他脫產涉損害債權罪。

張男向法官坦承，確實不該對妻子施暴，但他解釋是因經年累月日夜輪班，導致身體出狀況，情緒深受甲狀腺機能亢進症所苦，才會對妻子施暴，但他也反控妻子對他言語霸凌羞辱，說他不上進、新竹人比不上台北人等。

張男說，醫生曾建議他，如果要改善這種狀況，最好辭去工作好好休養，但他為了扛起家計，不可能不工作，只好靠吃藥控制情緒，他知道自己的情緒管理出問題，還自己一個人搬到家中透天厝頂樓居住，跟家人隔開。

張男認為，家暴是突發事件，而且案發後他已搬離家中，妻子卻仍要求賠償300萬元，金額太高；至於上億元的台積電股票，是他自己工作表現的員工分紅配股，並非妻子協力取得，且妻子年薪百萬，生活沒有問題，卻要分走他一半財產，實在很不公平。

不過，張妻遭夫家暴後與夫離婚後，財產訴訟也勝訴，當她拿到確定判決書，要求張男依判決結果給付4,600萬元時，卻發現張男名下只剩下12萬元，原本張男擁有的BMW百萬名車，也過戶到別人名下，張妻勝訴了，但實益有限，恐得另提民事訴訟追償，陷入無窮盡的法律爭訟中，且不見得可以拿到應有的給付與賠償。

張妻認為，丈夫在打官司的一年多內，已陸續脫產，目的就是不想給她錢，因此向檢方提出《刑法》損害債權告訴，目前由新竹地檢署偵辦中，《刑法》356條規定，債務人於將受強制執行之際，意圖損害債權人的債權，而毀壞、處分或隱匿財產者，最重可判2年，即俗稱的防脫產罪。

本案中，若張男在遭判決要賠償妻子確定後脫產，即涉及犯罪，但若張男在官司結果出爐前就移轉財產，妻子只能另打民事官司追債，實務上，張妻勝訴確定前，可聲請假扣押丈夫財產，防止對方脫產，然而，聲請假處分，依法要先拿出3分之1的金額，才可以進行，這可避免當事人濫聲請假扣押，導致對方權力受損後無處求償，但有時也對較弱勢的被害人產生無法跨過的司法門檻。

以本案金額4,600萬元為例，張妻若要聲請假扣押要先付約1,500餘萬元擔保金，才可暫時凍結丈夫財產，但她無力負擔，等到勝訴確定後，手中雖然握有法院發的勝訴判決書，取得執行名義，可以對丈夫財產進行查封，但原本上億身價的丈夫，只有12萬元可以被查封，後續張妻恐得再進行民事訴訟，追查丈夫的資金流向進行追討。

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