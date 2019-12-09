秋行軍蟲肆虐！中國農業農村部：2020年進入爆發階段...需提早防治

▲中國農業農村部指出，秋行軍蟲明年可能進入爆發階段。示意圖，與本文無關。（圖／產發局提供）



記者邱茀濱／綜合報導

秋行軍蟲為全球預警的重要農業害蟲，更在中國大陸肆虐，造成農損災情。中國農業農村部指出，秋行軍蟲今年入侵中國並定殖，明年（2020年）可能進入爆發階段，且北遷進入江淮、黃淮地區時間更早，防控形勢更加嚴峻，各級農業農村部門要早謀劃、早準備、早防治。

據《新京報》報導，中國農業農村部7至8日在海南省陵水縣，召開全國重大植物疫情阻截防控暨南繁基地聯合檢疫推進落實現場會時指出，秋行軍蟲今年入侵中國並定殖，2020年可能進入爆發階段，因此要求各級農業農村部門要早謀劃、早準備、早防治。

報導稱，雲南、廣西、廣東、海南等週年繁殖區，要組織專門力量，加強冬春監測防控，控制當地危害，壓低北遷蟲源基數，減輕北方防控壓力。

▲中國農業農村部要各部門早謀劃、早準備、早防治。示意圖，與本文無關。（圖／雲林縣政府提供）



中國農業科學院植物保護研究所農業昆蟲研究室主任王振營指出，「2020年秋行軍蟲的發生情況可能要比2019年更複雜。」他解釋，2020年境外蟲源的持續遷入和本地蟲源的生長，會導致種群數量遠超過2019年北遷蟲源。

王振營還說，2020年春季向長江流域遷飛的時間會比2019年提前一個月左右，相應的，它蔓延到黃淮海地區、東北地區遷飛的時間也會早，此時正是黃淮海夏玉米的苗期、北方春玉米的新葉期，因此造成的危害預計會比2019年更大。

另一方面，台南市二期作及裡作玉米正值秋行軍蟲肆虐，台南市長黃偉哲在10月份第一時間即動支墊付款給農業局運用，農業局11月4日邀集防檢局、農糧署南區分署、台南區農業改良場及各區公所，召開「秋行軍蟲緊急防治會議」，黃偉哲呼籲請農友加強田間巡查並即時通報防治。

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