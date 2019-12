雪深30cm卡住車！年邁夫妻徒步凍死　「埋屍超過1周」

▲夫妻在雪地徒步時死亡。(圖/示意圖/取自Pixabay)



記者丁維瑀/綜合報導

美國亞利桑那州一對超過70歲的夫婦日前被發現死亡,兩人的遺體埋在雪中超過1周。當時發現屍體的男子表示,感恩節過後的積雪有30公分深,氣溫只有攝氏零度,推測這對夫妻的車困在雪中,便試圖徒步離開寒冷的環境,結果卻被凍死。

CNN報導,根據亞利桑那州亞瓦派縣(Yavapai County)警長辦公室聲明,6日發現一對老夫妻的遺體埋在雪中,還不清楚確切的死亡時間,兩人為74歲的理查德(Richard Alexander)與79歲妻子伊麗莎白(Elizabeth),都是阿什福克(Ash Fork)居民。詳細死因還有待檢驗,但初步報告顯示,沒有證據表明其他的不當行為,兩人可能死於寒冷的天氣。

