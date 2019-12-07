卡哇伊！文創設計「珍珠奶茶、蚵仔煎及臭豆腐」襪　紅到日本去

▲彰化織襪節登場，創意襪受到消費者喜愛。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

邁入第18年彰化社頭鄉年度產業盛事「彰化社頭織襪芭樂節」，連續3天的活動，上午正式登場，活動中除了有全國最大的織足藏樂館特賣會、MIT精品展售、地方農特產品展售，更提供了上千份美味又具創意的芭樂點心及料理，吸引上千民眾到場，以機能襪及創意襪最受到消費者的喜愛，更是節省荷包的一大選擇。





請繼續往下閱讀...

▲把台灣美食小吃跟景點通通穿上身。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化織襪業是台灣襪業龍頭，5月間還傳出「因為中美貿易大戰，社頭將迎來3億雙襪子的訂單」，織襪業者表示不看好，台灣襪業外銷美國，關稅扣15%，從中國外銷美國關稅扣25%，但大陸的織襪業以台商居多，相對來說營業及人力成本也比台灣低，估算起來，大陸的織襪業者遠比台灣佔上風，果真這個龐大的訂單，也需要先壓下一筆成本，要吃下這筆，恐怕也沒那麼簡單。

▲彰化織襪節登場，機能襪受到消費者喜愛。（圖／記者唐詠絮攝）

在地織襪產業「木森好襪」，更是殺出傳統織襪市場重圍，以文創設計出在地小吃及旅遊景點特色「彰化八卦山大佛、101大樓、小籠包、珍珠奶茶、蚵仔煎及臭豆腐等等」，受到顧客及遊客的喜愛，其中珍珠奶茶、蚵仔煎及臭豆腐襪一推出便銷售一空，在日本最受到喜愛，曾一上架便銷售一空，做出好口碑。

▲創意襪珍珠奶茶、蚵仔煎及臭豆腐受到日本人及外國遊客喜愛。（圖／記者唐詠絮攝）

「樂活襪之鄉博物館」是台灣第一家織襪觀光工廠，也到現場展售，經理江珮斳說，凡事只能靠自己，今年至今進入Q2季末，訂單比往年增加，大都來自香港、大陸及馬來西亞、澳洲為多，6月開始進入Q3，公司訂單已增加10%以上

從Q4開始外銷訂單雖然只有1/3，但內銷市場卻增加，卻占了總營業額的2/3，尤其公司推出許多除臭襪、機能襪，今年1整年來銷售業略微成長，也受到消費者的青睞，江珮斳強調，打出自家品牌及品質為重，也讓社頭的織襪打出另一片天空。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【其他新聞】

►2男半夜到正妹家噴漆摔倒狼狽逃走 畫面曝光網笑「好療癒」

►混凝土車小巷直衝大馬路...害機車騎士撞上慘死 網轟：連踩煞車的時間也省