送嬰兒搖椅打開卻是「一把槍」　佛州夫婦贈禮鬧笑話

▲Mossberg 715T半自動步槍。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國佛州維羅妮卡（Veronica）夫婦在Goodwill商店購買一張兒童搖椅，要送給朋友出生不久的嬰兒，因為只花了不到10美元（約台幣300元）購入，起初還覺得非常划算，也沒有立即開箱檢查。直到朋友在1日要為孩子洗澡時，想要讓他拿出來一邊洗澡一邊玩耍，結果卻發現箱子裡藏有一把Mossberg 715T的半自動步槍，讓夫妻倆嚇了一大跳。

Goodwill是一個非營利組織，底下有開設店面供人捐贈物資，再以低廉的價格售出，所得將會拿來回饋社會，像是舉辦職涯培訓、金融教育和青少年指導等服務。

維羅妮卡一開始還沾沾自喜，認為這就像送給嬰兒最完美的禮物，但當朋友帶著寶寶進入浴室並試圖拿出嬰兒搖椅時，卻看到了一把步槍，接著就對夫婦倆大喊，「你們竟然給了我一把槍！」他在驚嚇之餘還是趕緊打電話向警察報案。

▲維羅妮卡原本要送的嬰兒搖椅。（圖／翻攝自Facebook／Veronica Alvarez-Rodriguez）

警察安德魯.施耐德（Maj。Andrew Schneider）表示，收到槍支的家庭報案後，自願放棄武器的擁有權，截至4日為止，菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）一直在進行調查，結果顯示這把槍的購買歷史正常，不是遭到偷竊的槍，也沒有犯罪紀錄。

最後維羅妮卡的朋友還是百把槍交給警方保管，希望找到步槍真正的擁有者，以及確認槍枝是如何捐贈給Goodwill的。