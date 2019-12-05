村田製作所推5G手機用「超小型」MLCC　體積縮減8成、容量增10倍

▲村田製作所新型MLCC「GRM011R60J104M」。（圖／取自村田製作所官網）

記者王曉敏／綜合報導

全球多層陶瓷電容器（MLCC）龍頭廠村田製作所（Murata）今（5）日發布新聞稿，宣布研發出關鍵電子零組件的「超小型」版本，外媒指出，這將為5G iPhone機體內部騰出一些寶貴的空間。

據村田製作所發布的新聞稿，該公司開發了使用於5G智慧手機等用途的0201M尺寸（0.25×0.125mm）、靜電容量值為0.1μF的多層陶瓷電容器「GRM011R60J104M」，計畫於2020年開始量產。與現行擁有相同容量的MLCC產品（0402尺寸）相比，這款新型MLCC的實裝面積可縮小約50%、體積縮小約80%；就相同尺寸（0201M）產品來比較，新型MLCC的容量為現行產品的10倍。

村田製作所表示，隨著5G智慧型手機的普及與可穿戴設備的多功能化及小型化，對電子電路也要求進一步小型化和高密度化。其中MLCC是電子設備不可或缺的元件，被廣泛用於智慧型手機及可穿戴設備等電子設備。高階智慧型手機內大約會放置800至1000多個MLCC，市場對該產品的小型化需求非常顯著。

科技網站《MacRumors》報導，這些電容器旨在調節iPhone電路中的電源使用情況。為了製造超小型電容器，村田製作所精製提供基礎材料的陶瓷粉末，使構成零件層的薄板更薄，從而在堆疊更多的薄板以獲得更高的容量時，也不會在電路板上消耗更多的空間。

5G技術較4G消耗更多電量，因此需要更大的電池及更高效的零組件。村田製作所的新型MLCC將使蘋果等智慧型手機設計者能更自由地使用空間來容納手機內的其他重要零組件，如大容量電池等。

村田製作所還與華為等其他智慧型手機合作，而目前尚不確定蘋果是否會使用村田的技術，但由於村田為蘋果的供應商之一，因此可能性很高。

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