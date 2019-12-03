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社會 社會焦點 保障人權

開庭不見人　超瞎檢察官竟跑去吃大餐：我不知道今天要開庭耶！

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圖、文／鏡週刊

總統蔡英文上任後大力推動司法改革，但近來發生2件司法官脫序案件，其中一件是士林地檢署檢察官林在培，士林地院10月3日下午按照預定庭期開庭，但開庭時間到了，卻未見負責公訴的林在培的身影。當時書記官打電話找人，林在電話那端竟驚訝地說：「我不知道今天要開庭耶！」事後本刊詢問林當時人在哪裡，林表示，他先前沒有接獲開庭通知，所以才會以為下午沒事，在外頭和朋友相聚吃飯。

林在培檢察官小檔案

  • 年齡：60歲
  • 現職：士林地檢公訴組檢察官
  • 學歷：中正大學法律學研究所
  • 經歷：司法官35期，檢察官、主任檢察官
  • 爭議事件：開庭遲到、開庭不知證據在哪頁、拗檢事官寫論告書

開庭獨缺公訴檢察官，但偏偏法律規定，一定要有公訴檢察官出庭，法院才能開庭審理，審理法官只好帶著歉意對當事人說：「不好意思，我們等檢察官一下，等等再開庭。」

林在培多次出包，早已引起士林地檢署許多同仁不平。

頓時法官、書記官、通譯及人犯，彼此大眼瞪小眼，看著空蕩蕩的檢察官席，場面非常尷尬，眾人枯等二十多分鐘後，士林地檢署緊急調派其他公訴檢察官出庭代打，約30分鐘後，林在培才姍姍來遲，總共遲到近1小時。開庭結束，法官離開法庭時，一個轉身完全沒看林在培一眼，明顯略帶怒氣。

林在培遭認定未達良好後，曾抱怨案件卷證繁雜，根本看不完。圖為林在培拖著裝卷證行李箱赴偵查大樓畫面。

事後林在培向旁人解釋，「是我的書記官沒有將卷證交給我，所以我才會不知道要開庭。」

但有檢察官對於林在培的說詞十分不以為然地說：「檢察官和書記官之間就是一種夥伴關係，互相交付卷證，都不會特別去做簽收的動作，他的解釋根本無法查證，書記官也很難反駁。」此外，法務部也多次提醒包括檢察官在內的全體同仁，工作態度要敬業，務必全力以赴。


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