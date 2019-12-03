越南娶妻直擊！直播挑妹「真人讓他驚呆」　砸60萬手都沒牽到還被嫌

▲趙姓男子成立越南婚媒直銷集團，還在家中開說明會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，有婚媒業者將越南女子的照片放上網攬客，還開直銷說明會，慫恿單身男子花數十萬元娶越南女子、成為會員，之後推薦親友加入，還可以抽成賺錢。但有會員娶了越南新娘，卻發生一女多嫁、老婆家暴等情況，業者卻以「國情不同」推託，要求會員離婚，再收取高額的離婚代辦費，等於一隻羊剝好幾層皮，目前已有受害會員提出詐欺告訴。

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11月底，本刊記者與被害人楊先生碰面，談到遭婚姻媒合業者欺騙、血本無歸的經過，他氣憤地大罵：「這些人自稱婚媒業者，但其實根本是詐騙集團！」

楊先生告訴本刊，2017年11月，他在一個臉書社團認識一名陳姓男子，陳男自稱是合法婚媒協會的幹部，並把單身想婚的他，介紹給「婚媒直銷」業者趙姓男子。接著，二個人便以「對結婚對象嚴格把關」「僅需30萬元」「發生問題全額賠償」為號召，要他到新北市淡水一處民宅上課，說可共創婚媒事業。

為了加強大家的信心，趙姓男子再三以「保證是處女」「身家絕對清白」「不會任意追加費用」「你的事就是我的事」等話術，要在場的男性朋友跟他一起到越南娶親，還說如果娶了滿意，可學習自己帶客，每次可抽11萬到15萬元。趙男更宣稱，創業初期可先提供自己的客人讓大家帶，成功媒合可抽2萬到4萬元佣金。

包含楊先生在內不少人，被趙、陳二人唬得一愣一愣，最後真的與趙一起到越南娶親，不料當地媒人找來的相親對象，根本不是當初他們在台灣指定的女子。楊先生不滿，要求趙男安排他原本看上的女子見面，趙男和媒人竟稱：「昨天嫁掉了，只能在現場重新挑選。」楊先生因此質疑，這根本是串通好的騙局。

楊先生指出，他在整個娶親過程不斷付出「包車費」「媒人費」「茶水費」「老婆讀書費」等額外費用，就連自己帶去、由婚媒業者保管的黃金，都不翼而飛。

針對遭控以婚媒直銷為手段詐財一事，趙姓業者強調，自己並未說謊騙人，發生糾紛後，也一直很有誠意想找當事人溝通，但是屢遭拒絕，如今被告詐欺、偽造文書，他感到很無奈，只期待司法還夠他清白。

趙男見楊先生起疑，帶來一名自稱「媒人親戚」的女子，要他娶進門，還對楊先生說：「你長得又不帥，幹嘛挑三揀四！」人生地不熟又急著娶妻的楊先生，最後選擇接受，但因沒有感情基礎，越南女子對楊非常冷淡，連手都不願牽，更在拜堂時，嫌楊先生「又老、又醜、又胖」，雖然婚媒業者表示會代為溝通，但女子態度強硬，不願隨丈夫回台，楊先生迫於無奈，最後只好在越南辦理離婚。

更誇張的是，業者事後還要楊先生多付800元美元（約新台幣2萬4千元）離婚費用，並收取律師費、女方遮羞費各1,500元美元、合計3,000元美元（約新台幣9萬元）。楊先生後來打聽才知道，若循合法管道自行辦理跨國婚姻，費用只要1/3甚至更低，趙男等人根本是藉此牟取暴利。

楊先生回台後也詢問律師，得知可以在台寫委託書辦離婚，程序經法院、外交部認證即可，但趙男卻要他再飛越南一趟親自辦理，抵達後又說：「昨天台辦處更改規定，不能直接離婚，只能託人辦理。」讓已經花費超過新台幣60萬元的楊先生痛批，根本是趁機敲竹槓，直接控告趙男詐欺。

針對遭控以婚媒直銷為手段詐財一事，趙姓業者強調，自己並未說謊騙人，發生糾紛後，也一直很有誠意想找當事人溝通，但是屢遭拒絕，如今被告詐欺、偽造文書，他感到很無奈，只期待司法還夠他清白。



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