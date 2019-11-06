瘋電影／陽光普照　這個世界最公平的是太陽

文／賴賴

瘋言瘋語：

這片無疑是今年金馬最出色亮眼的作品，不論是從劇本端完整細膩，不只照顧作品也照顧觀眾，在人物塑造到劇情推進，不僅符合台灣現在社會氛圍，也把家庭關係以不同層面剖析，劇情流暢電影好看，每個腳色都到位，台灣今年度最好作品。在戲院觀影重點時，吸鼻涕聲此起彼落，悲傷的環節導演見好就收，看完電影立刻離席的～沒有，餘韻猶存，難得的台灣好作品有此功力。

拿過金馬獎攝影的導演，這片可以看出非常非常用力在每個鏡頭語言上，每一場戲的攝影都精心設計，透過不同的角度和環影影像，以小視窗看大世界，以門縫看少年監獄生態，隔窗看媽媽煮飯，我們的世界不太以直觀的角度去探索事物，人心多半是狹隘的，場景挑選也非常用心，迂迴曲折的地下道引出重考生的內心與對未來的無助，萬華區的生活氛圍跳接小康客廳舒適的沙發，孩子們卻都縮在自己狹小雜亂的世界裡，品格好的孩子得到獎勵，問題小孩得到責難，真實的父愛母愛真能做到公平？

這是一部寫給台灣家庭的啟示錄，電影流暢好看，每個環節都到位，演員表現出色，特別要讚美一下找場景的大師，太強了，五顆星推薦進院觀賞，兩個半小時沒有一分鐘沒戲。

「陽光普照」獲得本屆金馬獎11項提名，陳以文、巫建和片中父子檔入圍影帝，柯淑勤入圍金馬影后，劉冠廷入圍最佳男配角，溫貞菱入圍最佳女配角，鍾孟宏、張耀升最佳原著劇本，中島長雄就是鍾孟宏入圍最佳攝影，賴秀雄最佳剪輯，最佳原創電影歌曲 《遠行》及最佳導演鍾孟宏和最佳劇情長片。





片 名：陽光普照

英文名稱：Sun

類 型：溫馨/家庭、劇情

上映日期：2019-11-01

片 長：02時36分

導 演：鍾孟宏

演 員：陳以文 、 柯淑勤 、 巫建和 、 劉冠廷 、 温貞菱 、 尹馨 、 吳岱凌 、 許光漢

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：甲上

劇情大綱

我們都曾受過傷 才能成為彼此的太陽

平凡的一家人阿文(陳以文飾)和琴姐(柯淑勤飾)育有兩個兒子，叛逆的小兒子阿和(巫建和飾)與好友菜頭(劉冠廷飾)砍傷人進了少年輔育院，但阿和的女友小玉(吳岱凌飾)卻帶著身孕來家裡…琴姐不顧阿文反對，將小玉留下來照顧。此時，被砍傷者家屬也來找阿文求取鉅額賠償，阿文受不了總是帶來麻煩的小兒子，將所有希望都寄託在資優生大兒子阿豪(許光漢飾)身上，卻不知道溫暖善良的阿豪心中也藏著不為人知的秘密…。

▲一開始如果這兩個人沒有衝動去砍人。

▲嚴父要孩子關到老關到死，可是小女友懷孕了，哥哥是家中唯一的陽光。

▲砍人朋友出來了，不放過昔日朋友。

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