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杭州直擊／杭州粉絲獻花高以翔痛哭！　想到金寶山悼念：你一直在我心裡

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▲女粉絲們到杭州殯儀館獻花給高以翔。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲女粉絲們到杭州殯儀館獻花給高以翔。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅、劉亭／杭州─台北連線報導

高以翔錄製節目意外心源性猝死，讓各界人士震撼惋惜。許多粉絲30日趕抵杭州殯儀館，因為當地沒有設置靈堂或告別儀式，因此她們在階梯處獻花，希望高以翔可以收到心意，「在天堂一切都好，一直收到粉絲們的愛」。

由於杭州殯儀館沒有設置開放區域，粉絲自主性地在階梯處獻花，並稍微在心中致意想對高以翔說的話，希望可以傳達過去，好好地說一聲再見。在獻完花之後，許多粉絲都痛哭失聲，難過地不能自己。

▲女粉絲們到杭州殯儀館獻花給高以翔。（圖／記者蔡紹堅攝）

一名戴口罩女生難以忍住淚水，哽咽地說道，「高高（高以翔），在杭州這個你喜歡的城市，以這樣的形式最後送走了你，希望你一切都好，我們都會愛著你」；另一名灰色外套女則聲音顫抖的說，「無論你在哪裡，你都要好好的，你一直會在我的心理」。

一名粉絲透露，高以翔是她追過的第一個明星，以前從來不敢開高速公路，但為了來杭州送別高以翔，人生第一次開上高速公路，並且自己插好了花束與紙條，要來悼念高以翔。

▲女粉絲們到杭州殯儀館獻花給高以翔。（圖／記者蔡紹堅攝）

在聽聞高以翔出事之後，她難過到無法工作，請假在家休息，今天得知高以翔可能葬到新北金山的金寶山墓園，之後希望可以去那邊悼念。這名粉絲也向浙江衛視喊話，希望在喪事之後，可以出面說明清楚，包含高以翔出事、救護車等等的細節，「不要讓一個人就這樣白白走了」。

▲女粉絲們到杭州殯儀館獻花給高以翔。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲女粉絲們到杭州殯儀館獻花給高以翔。（圖／記者蔡紹堅攝）

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